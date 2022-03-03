培養自造達人 華梵大學宣布提供新生個人工作室

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為培養自造達人，華梵大學3日宣布，將提供每名入學新生個人工作室，讓學生可以在獨立空間專心創作。（華梵大學提供）中央社記者許秩維傳真 111年3月3日

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（中央社記者許秩維台北3日電）為培養自造達人，華梵大學今天宣布，將提供每名入學新生個人工作室，以便獨立創作；111學年度也將持續發給新生全額獎學金，可抵免全部學雜費。

華梵大學新聞稿指出，校長林從一自去年8月上任後提出治校新願景，決定全力發展華梵成為台灣精緻型大學的典範，並開啟「量身訂做」教育模式，讓學生的學習需求能獲得立即的照顧與回應。

華梵大學將持續提供全額獎學金給所有大一新生，只要完成每週5小時校園維運等基本門檻，就能領到1學期新台幣5.4萬元獎學金，相當於抵免全部學雜費，大二至大四還可申請最高等同全額獎學金額度的「創新共學獎學金」。

為培養學生成為自造達人，華梵大學表示，校內設有超過30個工坊與藝術村，包括「元宇宙」XR工坊、大數據智慧戰情室、虛擬攝影、陶瓷3D列印等主題，提供學生從設計發想、生產製造到行銷管理的實務訓練，還會配給每名新生個人工作室，擁有獨立空間可專心實作與創作。

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另外，華梵大學成立大台北地區綜合大學首座無人機國家考場，9月起將開設無人機系統開發、組裝、維修、飛行、考照、產業應用六合一的模組學程，輔導學生取得無人機操作證照。

華梵大學指出，校方還提供學生4年住宿保障與便捷交通車，往返台北101只需30分鐘車程；學校也積極推動國際化風氣，目前4成學生有海外學習經驗，每人最高可領取30萬元國際交流獎學金，校長林從一也期許2年內拉高海外學習經驗比率至8成，5年內讓每名學生都能出國學習。（編輯：管中維）1110303