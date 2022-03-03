支持精障者自立生活 陳時中、蔣萬安同台

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）衛生福利部長陳時中與國民黨立委蔣萬安今天同場出席支持精神障礙者的活動，陳時中對於媒體詢問是否在台北市長選舉有較勁意味時回答，面對精障者復歸社會，兩人態度一致。

陳時中今天下午受邀出席全台首個精神障礙者社會融合與自立生活支持中心揭牌儀式，較晚抵達的蔣萬安到場入座後，立刻與一旁的陳時中握手寒暄，陳時中也對著蔣萬安做出握拳打氣動作。

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陳時中致詞後接受堵訪，媒體詢問他與同樣參選台北市長呼聲高的蔣萬安是否有同台較勁意味，陳時中先是笑著看向台下的蔣萬安，在簡短回答後先行離開。

陳時中強調，兩人對於精神障礙者社會融合與自立生活支持態度一致；又表示，他是作為行政單位，必須自動自發照顧好精神障礙者，讓他們早日與社會融合與自立生活，蔣萬安則是站在立法、行政監督端，給與精神障礙者協助。（編輯：陳清芳）1110303