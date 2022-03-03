OMC世界盃線上美髮競賽 育達科大生穿金戴銀

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2021 OMC世界盃美髮彩妝錦標賽因疫情改線上舉行，育達科技大學時尚造型設計系學生郭家彤（右2）、許詩雅（左2），分獲青年組新娘髮型金、銀牌，3日與校長黃榮鵬（中）及指導老師分享榮耀。（育達科技大學提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月3日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）2021OMC世界盃美髮彩妝錦標賽，因疫情改為線上舉行，育達科技大學時尚造型設計系學生郭家彤、許詩雅，分獲青年組新娘髮型第1、2名，讓台灣髮藝在世界舞台穿「金」戴「銀」。

育達科技大學今天透過新聞稿表示，由OMC美容美髮世界組織（Organisation Mondiale Coiffure）主辦的世界盃錦標賽，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，去年11月以線上方式舉行，校內時尚造型設計系學生郭家彤及許詩雅，分別榮獲青年組新娘髮妝世界金、銀牌，為國爭光。

校方指出，郭家彤就讀桃園育達高中時期，就對美髮有高度興趣，後來升學進入育達科大時尚造型設計系，不斷提升自我，從學中做、做中學，並利用課餘及寒暑假由系上老師義務指導，一口氣考取女子美髮乙級、男子理髮乙級及美容乙級3張國家證照；獲得銀牌的許詩雅為了比賽，也常練習到凌晨才休息，兩人都展現技職實力，並感謝系上老師楊昌鎮不厭其煩地悉心指導。

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育達科大時尚造型設計系主任鄭寶寧表示，OMC世界盃錦標賽堪稱是全世界規模最大的美容美髮競賽，全球逾40個國家參賽，選手數達2000名，2021賽事首次改為上傳製作過程與作品的網路線上競賽方式，許多作品都是在攝影棚專業拍攝，專業手藝一鏡到底，這部分是目前一般時尚系學生個人較難獨立完成的，也能看出跨領域學習的重要。

育達科大校長黃榮鵬指出，學校近年整合院系專業課程，推動達人跨領域學分學程，培養第二專長，讓學生只要繳1份學費就能擁有2項以上專業能力，3張以上專業證照，積極培養跨域職場達人的實力與專業技術人才。（編輯：張銘坤）1110303