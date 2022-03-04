WTO例會24日再議鳳梨停銷案 農委會備案爭端解決

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農委會副主委陳駿季（前）4日受訪表示，世貿組織（WTO）食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）例會24日將再就中國暫停輸入台灣鳳梨協商，盼能回歸兩岸檢疫平台專業協商處理，若沒有，會思考採取有強制力的爭端解決機制。中央社記者楊淑閔攝 111年3月4日

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）農委會副主委陳駿季今天說，世貿組織（WTO）SPS例會24日將再就中國暫停輸入台灣鳳梨協商，盼能回歸兩岸檢疫平台專業協商處理，若沒有，會思考採取有強制力的爭端解決機制。

中國大陸從去年3月起，以驗出有害生物介殼蟲為根據，暫停輸入台灣鳳梨。農委會除緊急推動強化內、外銷及加工因應，也透過兩岸防檢疫平台持續溝通，之後函請中華民國常駐世貿代表團協助，向世貿組織（WTO）食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）例會提出特定貿易關切，去年11月初曾進行協商。

金鑽鳳梨產季3到6月，進入此事件第2年度，農委會今天召開「農委會超前部署鳳梨產銷輔導措施」記者會，發布對策。

陳駿季會後接受媒體聯訪時說，中國暫停輸入台灣鳳梨以來，兩岸平台溝通14次，中國都未回應，去年SPS例會的回答與新聞稿一樣，完全類似照念方式。

他並說，已透過外館協助再次提出特定貿易關切，今年SPS例會（23到25日）安排台北時間24日（凌晨）再次協調，已經過一年，希望中國回應的態度有改變。

中央社記者提問SPS例會對話沒有強制性，是否會持續沒有進展。他說，因為WTO有其機制，現況還在SPS例會階段，農委會會先根據SPS例會上中國的回應做規劃，如果雙邊可以進入兩岸檢疫協商平台討論處理，那是最好，「如果沒有，我們就會思考是否走爭端解決機制往下走」、「這個東西我們內部都會先做準備」。

陳駿季呼籲中國能夠針對整個鳳梨部分，甚至於鳳梨釋迦（中國去年9月20日起暫停輸入）進到對話平台機制討論，因為台灣與其他國家的貿易往來也都如此，包含有產品藥檢不過、暫停、須逐批檢驗等處置後，都是國家的檢疫單位進行詳細對談。

他強調，沒有對談，永遠沒辦法處理，「透過媒體、外部消息轉述都不如面對面討論」，希望坐下來進行實質討論。

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關於爭端解決機制有何作用，國際處長林家榮說，爭端解決當然是有強制力的機制，會受到爭端小組判決，如果判決敗訴必須改正措施，就必須根據這樣的決定做改正，如果不改正，勝訴的一方是可以採取貿易對等報復手段；一般來講，在WTO最有能力、實質效用的機制就是爭端解決機制。

他也說，政府過去針對工業產品提過爭端解決，但在農產品沒有提過。（編輯：管中維）1110304