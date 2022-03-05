6成學生認讀大學高投資低報酬 擔心畢業低薪

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黃昆輝教授教育基金會針對全台大學學生進行「大學生經濟生活調查」網路問卷調查，5日上午舉辦記者會，由基金會董事長黃昆輝（右）、民調小組召集人郭生玉（左）等人發表結果。中央社記者陳至中台北攝 111年3月5日

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（中央社記者陳至中台北5日電）黃昆輝教授教育基金會今天公布一項調查顯示，6成學生認為讀大學是「高投資低報酬」，多數學生擔心畢業後只能找到低薪工作，並認同只要能合法賺錢，不一定要上班，致富須靠機運和冒險。

黃昆輝基金會於今年1月1日到2月6日間，針對全台大學學生進行「大學生經濟生活調查」網路問卷調查，完成有效樣本5398份，今天上午舉辦記者會發表結果。

基金會民調小組委員馮清皇指出，調查顯示64.5%學生認為讀大學是「高投資低報酬」；42.7%認為目前的大學收費，相較於所接受的教育品質並不合理；39.0%學生懷疑就讀大學的價值，35.4%對畢業後前途感到悲觀。其中就讀一般大學的學生，憂慮感高於科技大學和技術學院，後者強調技術本位，與就業連結較高。

涉及價值觀的部分，84.3%認同經濟富足是人生重要目標；66.9%同意收入比興趣更重要；77.5%認為只要能合法賺錢，畢業後不一定要上班；70.4%認為現在社會要靠機運和冒險，才能致富。

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黃昆輝基金會董事長黃昆輝表示，讀大學一直是「脫貧」的重要途徑，但台灣的低薪問題存在已久，尤其在「廣設大學」後愈趨嚴重，學生懷疑讀大學的價值，擔心學不到有用的知識和畢業後的就業前景，同時也認為台灣缺乏有利年輕人發展的機會。都值得政府深入探討，尋求解決之道。

民調小組召集人郭生玉指出，社會階層再製、教育品質平庸化、人才培育失衡是台灣的3大危機。教育部近年提出「願景計畫」，以外加名額保障經濟弱勢學生就讀公立大學，獲得社會普遍支持，這類可增加翻轉社會階層機會的政策，值得政府再深入思考。（編輯：張芷瑄）1110305