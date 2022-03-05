改善前鎮三國通道淹水 5500萬建草衙滯洪池

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高雄市前鎮區三國通道中平路與草衙二路一帶因地勢低窪，近年強降雨頻傳淹水。高市府水利局爭取經費打造整體蓄洪量8000立方公尺的「草衙滯洪池」，預計9月底前完工。（高雄市水利局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月5日

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）前鎮區三國通道在中平路與草衙二路一帶地勢低窪，近年強降雨淹水。高市水利局向中央爭取經費5500萬元，興建整體蓄洪量8000立方公尺「草衙滯洪池」，預計9月底前完工啟用。

水利局指出，三國通道在中平路與草衙二路一帶因地勢低窪，近年受極端氣候影響強降雨頻頻，造成路段排水渲洩不及，水淹及膝，嚴重影響車輛通行。為改善路段排水系統，「草衙滯洪池」規劃經費新台幣5500萬元，在立委賴瑞隆爭取下，由內政部營建署全額補助，工程在去年7月開工。

水利局市區排水一科表示，三國通道受地勢、地形限制，現況的地面逕流需藉由抽水站動力抽排水；經檢討排水方式後，水利局與台糖多次協調在台糖高雄大型車輛停車場，規劃興建多功能地下滯洪池。

依水利局資料，地下滯洪池土地使用面積約2000平方公尺，整體蓄洪體積約8000立方公尺，將降雨洪峰期間，可蓄儲停車場地表雨水引入三國通道轉彎處排水，進入滯洪池蓄洪，改善三國通道長期來積水問題。

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水利局今天新聞稿指出，三國通道為前鎮、小港地區重要交通幹道，藉由興建多功能滯洪池改善當地排水。目前工程施工，對於施工期間造成交通影響，提醒行經台糖大貨車停車場民眾小心行駛，遵從交通指揮人員及交通指示標誌引導通行。

三國通道的名稱原是取自「國道」（指中山高速公路）、「國際機場」（指高雄國際機場）、「國際海港」（指高雄港）等三個含有「國」的名詞而來，更是「國道末端銜接國際機場、國際海港瓶頸路段改善工程」簡稱，因為與歷史上的三國時代撞名，引發網友熱議。（編輯：孫承武）1110305