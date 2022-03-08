元智攜藥廠教學育才 提供報告獎學金鼓勵創新

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元智大學化材系與祥翊製藥公司合作，邀請業界教師指導專案報告並參與教學，同時也安排工廠參訪，讓學生更瞭解製藥產業。（元智大學提供）中央社記者許秩維傳真 111年3月8日

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（中央社記者許秩維台北8日電）元智大學化材系與製藥公司合作，邀請業師指導專案報告並參與教學，增加學生對製藥產業的瞭解，業者還提供學期報告競賽獎學金，獎勵學生學術研究與技術創新。

元智大學今天新聞稿指出，化學工程與材料科學系自110學年與祥翊製藥股份有限公司合作，邀請業界教師到課堂傳授業界經驗，並指導學生進行專案學期報告，包括「藥物化學與藥理概論」與「藥物制放特論」課程。

元智大學化學工程與材料科學系教授孫一明表示，由於少子女化衝擊，許多產業、廠商找不到好人才，產業若能緊密與學校合作，在課程教學上增加互動機會，讓學生充分瞭解產業內涵與前景，可吸引學生及早規劃職涯發展目標。

孫一明提到，這兩門課程除了邀請祥翊製藥業務發展處長程美玲指導學生進行專案學期報告，另外也安排工廠參訪、參與授課和出題、互動與報告評審等，讓學生能實際了解製藥產業鏈的面貌、相關專業知識、各流程關聯性與產業發展。

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學生修讀元智化材系開設的生醫製藥工業相關課程，期末報告表現成績優秀者，祥翊製藥每學期還提供新台幣2000元至6000元不等的課程獎學金，獎勵優秀學子專心致力於學術研究與技術創新。

祥翊製藥公司董事長吳永連表示，很榮幸與元智大學合作，進行這項有意義的教學嘗試，促成學生、老師、學校與產業間的互動，以這樣教學的方式突破現有框架才是最主要的意義，透過這種合作模式，希望讓學生更了解製藥產業，也有不同啟發與收穫。（編輯：張雅淨）1110308