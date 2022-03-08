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無薪假1.4萬人 1航空公司增200人實施

2022/3/8 15:14（3/8 16:03 更新）
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勞動部8日公布最新減班休息統計，這期實施人數1萬4725人，較上期減270人。（中央社檔案照片）
勞動部8日公布最新減班休息統計，這期實施人數1萬4725人，較上期減270人。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北8日電）勞動部今天公布最新減班休息統計，這期實施人數1萬4725人，較上期減270人，勞動部說，這期人數雖減少，但有不少是在執行續簽作業，這期也有航空公司續簽實施約200人。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2226家，實施人數1萬4725人，與3月1日公布實施家數計2312家、實施人數1萬4995人相比，這次家數減少86家、人數減少270人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，這期各行各業有增有減，整體人數雖然減少，但有不少是因剛實施完一期減班休息、執行續簽作業中，像是運輸倉儲業、以旅行社為主的支援服務業受邊境管制影響、營運仍辛苦，因此仍在實施中。

黃維琛也舉例，像是這期運輸倉儲業，就有一家航空公司執行續簽，人數大約200人左右。

根據資料，這期實施家數最多的是支援服務業1370家、批發及零售業257家、住宿及餐飲業146家；人數以支援服務業9239人最多，其次是運輸及倉儲業1323人、住宿及餐飲業1079人。（編輯：張芷瑄）1110308

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