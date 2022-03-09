台科大攜手微軟育才 引入雙語和專業學習資源

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（中央社記者許秩維台北9日電）台灣科技大學與微軟合作，引入「領英」學習平台的專業課程資源，提供多元學習管道，鼓勵學生透過雙語課程自學專業領域，未來雙方也期望在雲端資源和運算共同合作。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，微軟旗下的社群平台LinkedIn （領英）推出線上學習網站LinkedIn Learning，以商業、創意、科技等3大領域為主，學習者可透過篩選課程、難易程度、所花時間、是否給予證照等形式，在數萬堂學習資源中，找到合適自己的內容。

台科大校長顏家鈺表示，雙語學習、自主學習，已是未來人才不可或缺的能力，學生除了在校學習專業技能，是否有隨時主動學習及解決問題的能力非常重要；台科大此次與微軟合作，提供豐富的雙語和專業學習管道，讓學生能在領英學習平台找到許多跨領域教材，學習更寬廣不受限。

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台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國提到，台灣微軟攜手台科大進行3年的合作計畫，成立台灣首座商務、科技、創意人才培育基地；LinkedIn結合校內既有學習課程，協助學生更早接觸職能需求，第2階段微軟將提供更多雲端、人工智慧、大數據相關教材、課程與認證，輔導台科大系統逐步上雲端，落實數位轉型。

台科大管理學院院長羅乃維指出，這些線上學習課程，許多與管院專業相關，跨領域學習教材可搭配校內原有課程作為輔助教學，增加學生對不同領域專業的學習和涉獵；例如學校可能只在課堂上教程式學習的概念，或學生只能在課堂學到1種程式語言，但網路上就沒有限制，可以學很多相關的程式語言。（編輯：卞金峰）1110309