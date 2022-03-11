立委促營養午餐專法 教育部：蒐集意見以符需求

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（中央社記者陳至中台北11日電）時代力量立委王婉諭今天召開記者會，擔心通膨壓垮學校營養午餐，呼籲政府盡速提出相關專法。教育部晚間回應，午餐事務牽涉廣泛，會持續蒐集各界意見，使專法符合實際需求。

王婉諭今天與大享食育協會秘書長黃嘉琳、全國餐盒食品同業公會全國聯合會理事長陳明信等人，在立法院共同召開記者會。與會者指出，通貨膨脹下，基本薪資在漲、食材在漲，學校午餐價格卻被綁死，恐陷入困境。

王婉諭表示，台灣目前與學校午餐相關的規範，散落在10個不同法規，政策缺乏整體思考，呼籲行政機關應盡速提出專法，解決學校端的人力困境、推動食材足跡透明化、強化監督機制等。

教育部晚間以文字回應媒體指出，近年已推動多項政策，提升學校午餐品質，包括補助弱勢學生餐費，充實營養師和廚工人力，補助學校擴建廚房，推動採用國產可溯源食材等。

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教育部表示，家長和各界關注學校午餐的安全、衛生和品質，然而午餐事務牽涉層面廣泛，需要中央、地方通盤檢討，也涉及跨部會協調。為使專法更符合實際需求，會持續蒐集各界意見，讓專法更有效益。

至於業者希望制訂午餐調整公式，教育部表示，學生午餐費是代收代辦費性質，須因應地區特性、供餐方式、補助項目不同等因素，由地方政府制訂收費基準和調整機制。（編輯：唐聲揚）1110311