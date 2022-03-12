台灣高等教育展線上登場 吸引逾萬印尼學生

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（中央社台北12日電）今年首場向印尼招生的台灣高等教育場今起在線上舉行2天，台灣有47所大學參展，宣傳學校特色，指派專人回答印尼學生提問，吸引逾萬名印尼學生及家長熱情參與，備受印尼師生肯定。

中華民國駐印尼代表處教育組發布新聞稿指出，全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍未平息，但台灣對外招生的努力不打折扣，這次教育展延續去年線上直播的模式，積極行銷台灣優質高等教育，提供印尼學生海外留學新選擇。

教育部國際及兩岸司司長李彥儀致詞表示，近年來超過200名在印尼大學工作的講師透過教育部培英計畫到台灣進修。教育部也增加台灣獎學金及華語文獎學金的名額。

李彥儀指出，去年有超過1萬6000名印尼學生在台灣留學，6成以上就讀學位課程。這次教育展再度提供優質平台，讓印尼各界進一步瞭解台灣大學體系的優點。

中華民國駐印尼代表陳忠表示，為推動新南向政策，駐處努力拓展與印尼各方面的交流，特別是在教育領域方面，成效十分卓著。

陳忠指出，印尼是台灣重要的教育合作夥伴，印尼是台灣外籍生的第2大來源。近來印尼政府更與台灣合力推動「國際移動交換獎學金」與「2+i產學合作專班」等計畫，選送更多印尼學子到台灣就學，雙方友好交流更形密切。

陳忠期許教育展能進一步深根Study in Taiwan的品牌與形象。

新聞稿指出，印尼文教科研部高教總司長尼贊（Ir Nizam)今天也代表印尼官方與會。此外，為強化雙方的交流，今年9月將辦理第2波大規模教育展，屆時可望吸引更多人潮，深化台灣、印尼教育合作連結。（編輯：周永捷）1110312