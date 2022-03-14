供貨商控欠款575萬元 探索夢號暫緩出基隆港

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（中央社記者王朝鈺、余曉涵基隆14日電）雲頂郵輪集團旗下品牌星夢郵輪「探索夢號」原定今天晚間駛離基隆港，但供貨商指控，雲頂至少積欠14家廠商共新台幣575萬元貨款，航港局目前暫緩同意探索夢號出港。

針對積欠貨款一事，截至發稿時間記者仍無法取得雲頂郵輪集團的回應。交通部航港局指出，因為至今尚未收到星夢郵輪提出的相關說明函，目前只能暫緩同意探索夢號出港。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，探索夢號從去年5月預防性停航，直到去年12月底恢復基隆母港航線，不到1個月傳出母公司雲頂香港申請公司清盤，探索夢號1月24日後在台航次也取消，探索夢號原定今天晚間6時駛離基隆港前往馬來西亞，但有供貨商出面指控雲頂積欠貨款。

大永行銷有限公司業務副理李宗宏今天接受媒體聯訪表示，公司提供雲頂集團旗下郵輪餐廳所需的乾貨和原物料等，雙方合作至今已有4、5年，疫情發生前，原則上每個月供貨1至2次，平均每月金額約40至50萬元且付款都正常。

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李宗宏指出，但受到疫情影響，雲頂集團去年提出付款期限從原本的60天延長到90天，但從去年11月起公司就未收到帳款，累積到今年1月共3個月已積欠達100萬元。

李宗宏表示，目前已知雲頂集團已積欠14家廠商貨款共575萬元，且台灣辦公室相關人員也被資遣，已無窗口可聯繫，這些貨款都是廠商的辛苦血汗錢，今天又得知探索夢號即將離開台灣，希望相關單位能協助暫時不要讓探索夢號離港，直到積欠的貨款處理完畢，再讓郵輪離開。（編輯：方沛清）1110314