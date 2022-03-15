教團：7成大專教職員仍未調薪4% 籲政院提配套

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台灣高等教育產業工會15日召開記者會表示，目前估計公私立大專的專兼任人員仍有約7成未被調薪4%，呼籲行政院提出配套措施。（高教工會提供）中央社記者許秩維傳真 111年3月15日

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（中央社記者許秩維、陳至中台北15日電）高教工會今天表示，目前估計公私立大專的專兼任人員仍有約7成未被調薪4%，呼籲行政院提出配套措施，落實調薪政策，不要「一校多制」。

台灣高等教育產業工會召開記者會，會中提到行政院長蘇貞昌去年11月在行政院會裁示，111年度軍公教調薪4%納入臨時人員，引起各界稱許與期待，但調薪4%的消息，對許多臨時人員來說，至今仍是空中樓閣。

高教工會組織部主任林柏儀指出，根據工會掌握，目前公私立大專仍有4類人員還沒有被調薪，包括公私立大專編制外職員、私立大專專任教師、公私立大專兼任教師（含華語教師）、公私立大專學生兼任助理。

林柏儀提到，上述這4類還沒有被調薪的人員多達25萬人，約占整體公私立大專受雇人員的7成；根據工會瞭解，多數公立大專都已對編制內專任教職員調薪，但對於編制外的專兼任教職員仍缺乏統一作法，常導致「一校多制」，也讓政府調薪的美意大打折扣。

高教工會理事長周平表示，目前很多私校在調薪上仍沒有動靜，導致調薪政策對許多大專教職員來說「看得到、吃不到」，即使有些學校勉為其難想調薪，卻因董事會不同意，只能挖東牆補西牆，從研究、教學等項目挪移經費。

高教工會也為多達25萬名的公私立大專專兼任教職員工請命，呼籲行政院拿出配套措施，除了提出充分補助，同時也要徹底調查，以落實公私立大專專兼任教職員都能調薪4%。

教育部稍晚以文字回應指出，私校編制內專任教師的「本薪」已比照公校調整；「學術研究加給」依規定由各校自行審酌，但教育部已宣布，私校若能比照調薪，將透過獎補助費補助增加經費的半數。

至於編制外職員，教育部表示，由公校校務基金或私校運用相關經費進用人員，適用勞動基準法，薪資由各校依相關勞動法令及校務需要釐定。

兼任教師鐘點費部分，教育部表示，公立學校已研議調增4%，報請行政院核議中，未來正式核定後，也將追溯回今年2月1日。私校如果願意比照公校，也擬給予額外獎勵經費做誘因。

專案、計畫案助理部分，則是授權各校自訂合理薪資條件，教育部請各校參考軍公教調薪，適度提高薪資。未來在審核補助經費時，也會適時調整，鼓勵各校提升助理待遇。（編輯：管中維）1110315