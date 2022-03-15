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雙北家庭群聚案 北市採檢185人全陰性

2022/3/15 16:13
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（中央社記者陳昱婷台北15日電）感染源待釐清的雙北家庭群聚案累計6人確診，其中5人有台北市活動史。台北市衛生局今天表示，5名個案匡列33人居家隔離，並擴大採檢152人，合計185人PCR結果皆為陰性。

台北、新北市發生感染源不明的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家庭群聚感染，累計6人確診，包含新北個案21260、桃園個案21440及台北個案21295、21296、21359、21395。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，針對案21260、21295、21296、21359及21395，合計匡列33人居家隔離，並擴大採檢152人，185人PCR結果皆為陰性。

衛生局指出，針對曾搭捷運到過市政大樓一樓的案21395，已發送951則簡訊提醒足跡重疊的民眾，如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等疑似症狀，儘速至社區採檢站採檢。

此外，衛生局表示，有關在台北市工作的基隆確診者（案21497），已匡列3名相關接觸者居家隔離、7人自主健康管理，皆在等待採檢結果。（編輯：唐聲揚）1110315

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