特斯拉行駛國道瞬間失動力 車主投訴消基會

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）許多消費者選購電動機車來當代步工具，有車主向消基會投訴，部分車型的特斯拉電池有瑕疵、在行駛間失去動力，消基會籲業者提解決方案，政府也應要求業者召回、保障消費者。

消費者文教基金會今天召開「大電池故障，特斯拉汽車不『拉』 業者應主動召回檢修，做好善後」記者會，部分特斯拉車主也一同出席與會。

消基會秘書長徐則鈺於會中表示，許多車主認同環保理念，在2019年時就購買電動汽車特斯拉，但沒想到先驅變成先烈，因為電池瑕疵，許多車主開車時總是提心吊膽、擔憂行車安全。

徐則鈺說，經過搜集資料，有問題的特斯拉車型大多集中在2018年末及2019年度出廠的特斯拉X型車款及S型車款，在台灣約售出1400多輛，絕大多數都是電池發生問題，像是瞬間失去動力等。

徐則鈺表示，電池出現瑕疵、車主希望維修，但維修路漫漫，像是台灣方面沒有足夠備料，無法在短時間內修理完成，也有車主發現送回來的不是自己的電池，而是整新品。

徐則鈺指出，如果電池維修後，車子可以保持正常運作就算了，但有車主經歷2、3次維修、電池仍不見好，每次一維修就要等2、3個月時間，耗時冗長。

自救會成員胡先生指出，目前自救會約300多名成員，遇到的狀況包含充電後故障跟停車後故障，這2種型態較沒有安全疑慮，過去也曾向台灣特斯拉詢問是否會遇到行駛中電池故障情況，業者極力否認，結果隔天就遇到有車主表示在高速公路上行駛間失去動力。

胡先生說，目前統計，曾在行駛特斯拉期間失去動力的車主就有16人，至於有電池故障的車主則有122人、17人被換成整修電池，這些數據僅有自救會統計數量，實際遇到電池瑕疵者可能更多。

為保障消費者，消基會表示，交通部和消保單位應趕緊立案調查，發布調查報告結果，必要時應要求業者實施召回、更換電池系統新品，並要求業者延長原有保固，以及維修期間提供代步車服務，以降低消費者的損失與不便。

此外，台灣特斯拉公司也應正視案件帶給企業的形象危機，應趕緊請客服人員面對問題，向社會大眾公開說明因應策略，挽回企業形象，也呼籲特斯拉車主若遇到相同的電力系統瑕疵或故障現象，應立即回廠維修，以維護駕駛安全。（編輯：張芷瑄）1110316