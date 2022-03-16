更多編輯台推薦新聞：
林昀儒鄭怡靜擊退法國組合 闖進WTT大滿貫冠軍賽
運動

林昀儒鄭怡靜擊退法國組合 闖進WTT大滿貫冠軍賽

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民
國際

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民

巴黎街頭高掛烏克蘭女孩畫像 提醒世人戰爭代價
國際

巴黎街頭高掛烏克蘭女孩畫像 提醒世人戰爭代價

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪
兩岸

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭最破壞性反擊 摧毀多架俄軍直升機衛星照全拍到
首頁 / 生活
電動車
新聞專題
電動車2/300

特斯拉行駛國道瞬間失動力 車主投訴消基會

2022/3/16 12:21（3/16 12:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北16日電）許多消費者選購電動機車來當代步工具，有車主向消基會投訴，部分車型的特斯拉電池有瑕疵、在行駛間失去動力，消基會籲業者提解決方案，政府也應要求業者召回、保障消費者。

消費者文教基金會今天召開「大電池故障，特斯拉汽車不『拉』 業者應主動召回檢修，做好善後」記者會，部分特斯拉車主也一同出席與會。

消基會秘書長徐則鈺於會中表示，許多車主認同環保理念，在2019年時就購買電動汽車特斯拉，但沒想到先驅變成先烈，因為電池瑕疵，許多車主開車時總是提心吊膽、擔憂行車安全。

徐則鈺說，經過搜集資料，有問題的特斯拉車型大多集中在2018年末及2019年度出廠的特斯拉X型車款及S型車款，在台灣約售出1400多輛，絕大多數都是電池發生問題，像是瞬間失去動力等。

徐則鈺表示，電池出現瑕疵、車主希望維修，但維修路漫漫，像是台灣方面沒有足夠備料，無法在短時間內修理完成，也有車主發現送回來的不是自己的電池，而是整新品。

徐則鈺指出，如果電池維修後，車子可以保持正常運作就算了，但有車主經歷2、3次維修、電池仍不見好，每次一維修就要等2、3個月時間，耗時冗長。

自救會成員胡先生指出，目前自救會約300多名成員，遇到的狀況包含充電後故障跟停車後故障，這2種型態較沒有安全疑慮，過去也曾向台灣特斯拉詢問是否會遇到行駛中電池故障情況，業者極力否認，結果隔天就遇到有車主表示在高速公路上行駛間失去動力。

胡先生說，目前統計，曾在行駛特斯拉期間失去動力的車主就有16人，至於有電池故障的車主則有122人、17人被換成整修電池，這些數據僅有自救會統計數量，實際遇到電池瑕疵者可能更多。

為保障消費者，消基會表示，交通部和消保單位應趕緊立案調查，發布調查報告結果，必要時應要求業者實施召回、更換電池系統新品，並要求業者延長原有保固，以及維修期間提供代步車服務，以降低消費者的損失與不便。

此外，台灣特斯拉公司也應正視案件帶給企業的形象危機，應趕緊請客服人員面對問題，向社會大眾公開說明因應策略，挽回企業形象，也呼籲特斯拉車主若遇到相同的電力系統瑕疵或故障現象，應立即回廠維修，以維護駕駛安全。（編輯：張芷瑄）1110316

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀