荒廢碉堡變身綠地 澎湖犀山公園揭牌

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原為軍事防衛用途的犀山公園，因長期閒置，土地漸被銀合歡所覆蓋，經澎湖縣政府規劃綠地公園，並保留監視哨所等現地軍事設施，16日在澎湖縣長賴峰偉（白夾克者）主持下揭牌開放，成為附近居民休憩的場所。（澎湖縣政府提供）中央社 111年3月16日

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（中央社澎湖縣16日電）原為軍事防衛用途的犀山公園，因長期閒置土地漸被銀合歡所覆蓋。經澎湖縣政府規劃綠地公園，並保留監視哨所等現地軍事設施，今天在澎湖縣長賴峰偉主持下揭牌開放。

賴峰偉今天出席菜園犀山公園開幕揭牌表示，澎湖在2021幸福城市大調查，「都市計畫區內每萬人享有公園綠地面積」指標獲得全國第1名，較2019年5.28公頃成長近2.7倍，縣府將持續開闢公園綠地，提升澎湖生活環境品質。

賴峰偉說，犀山公園原是軍事防衛用途，之後因長期閒置，土地漸被銀合歡所覆蓋，經縣議員呂黃春金建議清除銀合歡，林務公園管理所向財政部國有財產署認養進行綠美化，保留原有監視哨所、防空洞及砲台等，打造戰地風情社區公園綠地。

犀山公園頂端風景視野佳，馬公內灣蛇頭山、金龍頭風景盡收眼底，碧海藍天，讓人心曠神怡，流連忘返，賴峰偉鼓勵鄉親多至犀山公園踏青運動，縣府也會持續打造公園綠地，提供民眾運動休憩環境。

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農漁局表示，犀山公園位於菜園、光華以及石泉三里的交界處，面積約1公頃，視野絕佳，可遠眺蛇頭山及金龍頭兩處咽喉，且以多種植栽搭配原有軍事設施遺跡，兼有戰地風味及休憩功能，提供觀光休憩新選擇。

犀山公園園內依環境條件分區規劃種植防風及景觀樹種，205縣道旁以多彩、多樣、複層化的矮灌、草花作入口圖騰意象造景，剩餘空間則鋪設草皮保留開闊度，順應地勢開闢出環山步道，也保留現地軍事設施原始面貌展現戰地風情。（編輯：孫承武）1110316