華梵大學、樂學網簽約 推網路教學育社工人力

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（中央社記者陳至中台北17日電）華梵大學今天宣布與「樂學網」簽署產學合作協議，將共同推動網路教學，尤其是培育高齡社會所需的社工、長照人力，為台灣永續發展盡一份心力。

華梵大學今天發出新聞稿，宣布與樂學網簽署「社會永續發展數位攻頂計畫」產學合作協議，將結合雙方資源，共同推動網路教學合作。

簽約儀式在華梵大學圖書館舉行，校長林從一致詞表示，華梵大學辦學朝「小而精緻」發展，自主學習將成為未來發展重點，這次與樂學網的合作，可望開發更多線上資源，滿足台灣民眾數位學習的發展方向。

林從一表示，雙方初期會以開辦社工師證照學分班線上課程作為合作起點，未來希望進一步擴及建築、長照等領域人才培訓。他強調，華梵近年努力推動「幸福社會工程學」，教學特色涵蓋心靈、藝術與科技，「光譜很大」。

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樂學網董事長黃旭宏表示，樂學網是旭聯教育科技的一部分，後者在台灣已服務超過800萬人線上學習，包括近90萬名公務員與500家以上的企業客戶，樂學網會員人數也達40萬。未來將依華梵大學的特色，選定專業技術領域，針對技術能力與課程內容規劃教學合作專案。

黃旭宏也肯定華梵大學在創辦人曉雲導師的帶領下，成為華人世界的良心，「雖然不是最亮的，卻可以成為最恆久的大學」。他提到華梵推動的佛教藝術課程，尤其值得企業高階領導者學習。（編輯：唐聲揚）1110317