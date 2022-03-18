環團4月邀政府直球對決 驗收違章工廠執法實況

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

農地違章工廠申請納管期限在即，地球公民基金會強調，將持續監督政府最後有沒有對未申請納管工廠依法執行斷水斷電，4月將辦論壇，邀經濟部、內政部、農委會、地方政府與會，進行直球對決。（地球公民基金會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年3月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北18日電）農地違章工廠納管期限在即，地球公民基金會強調將持續監督政府最後有沒有對未申請納管工廠依法執行斷水斷電，1個月後辦論壇直球對決。農委會主委陳吉仲重申，要保護農地。

據2019年7月24日總統府公布施行「工輔法」部分修正條文、2020年3月20日配套子法「特定工廠登記辦法」規定，排除中、高污染度的工廠，讓2016年520之前既有的低污染工廠執行「全面納管、就地輔導」，要在2年內提出納管的申請。納管申請法定截止日為3月19日，逢週六休假日，經濟部允許遞延至下週一（21日）傍晚5時止。

陳吉仲接受中央社記者專訪時說，當初修改「工廠管理輔導法」部分修正條文，本來不是針對所有2016年5月20日之前（不含20日）的所有農地上的違章工廠，而是針對原來臨時登記的，後來才決定全部要處理。

陳吉仲說，就是務實地讓他們有機會依法輔導改善，包含要落實環保、消防等標準，而經濟部已用盡可能方式讓工廠前往申請取得特登，「320期限」之前沒申請，當然要斷水斷電，「法律上這樣寫，當然是這樣執行！」

地球公民基金會山林國土組研究員蔡佳昇指出，截至3月初，全台4.5萬家在2016年520之前既有的農地違章工廠，還有1.2萬家還沒根據「工輔法」規定上路起2年內提出納管的申請，法定截止日為3月19日，因逢週六休假日，經濟部允許作業時間遞延一個工作日，至下週一（21日）傍晚5時止，將關注最後剩多少家沒申請。

他也說，對照最後未申請納管的家數與地方政府人力，如果難以查完，主張政府應善用累計收取新台幣24億元的納管輔導金與營運管理金增聘稽查人力，以落實執法。

有關中、低污染度工廠，蔡佳昇說，必須從農地上移除，經濟部資訊顯示約有1000家，已查約900多家，剩下1成不到，其中70幾家都在彰化，將監督執法進程。

針對2016年5月20日起的新增農地上的違章工廠。蔡佳昇說，必須拆除，還沒拆除也要斷水斷電到拆除。陳吉仲說，這是有史以來第一次法律有明定對2016年5月20日之後新增的農地上工廠要做處理，所以公務人員、包含地方政府跟中央單位都要依法執行。

輿論質疑上述新增農地違章工廠部分，過去只拆除16間。陳吉仲說，那是工輔法修法還沒通過前，之後就依法執行，拆除、停工件數很多。

農委會企劃處並補充經濟部公布、截至今年3月1日的「優先查處之疑似新增未登記工廠統計表」，數據顯示，預計優先勘查家數1000家，已執行查處家數875家，包含非屬工輔法範疇596家（含台電已裝設AMI監控60家）、既有未登及完成（特定）工廠登記183家，以及經勘查屬（新增）未登記工廠96家。

上述96家當中包含陳述意見中21家、勒令停工24家、已停工/歇業48家、停止供電供水1家，以及拆除2家；而待完成優先勘查家數125家。

至於環團質疑23萬公頃優良農地構成的農產業群聚地區，也有583家違章工廠。陳吉仲說，如果經濟部比照相關規定，讓他們取得特登，會在近期審查，短期不會斷水斷電，審查將會同農委會，會依照規定辦理。

陳吉仲認為：「現在重點應該在於2016年520之後新增的被處理後，有沒有讓農地被侵蝕的速度變慢、開始讓農地被保護住？這才是從農委會的角度要觀察的。」

對此，蔡佳昇說，地球公民基金會掌握的數據顯示，2017到2020年的3年間，共新增5000多公頃農地違章工廠的面積，以平均每家面積0.25公頃計算，新增2萬間。

他接著說，農地被違章工廠侵蝕的速度有沒有減緩，要看每一年增加家數的變化，2017到2018年新增1799公頃，2018到2019年新增約2700公頃，較前一年度增加很多，接著2019年到2020年新增1200多公頃，增加量才減少，可能跟2019年「工輔法」修法通過並施行、2020年「特定工廠登記辦法」上路，產生嚇阻力有關。

不過，2020到2021年的增加家數，他說，還沒公布，就其所知，期間農委會規定農地上的工廠要通電接線須經地方政府現地勘查，且各地方政府也修訂違反區域計畫法裁罰基準，對於農地上違章工廠占地1000平方公尺以上，首次勘查發現蓋成倉庫，再查未改善，可按次罰，新台幣6萬元起、最高30萬元，並可斷水斷電，至拆除為止。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他強調，地球公民基金會長期追蹤此議題發現，只有當中央、地方政府有作為時，才會對新增違章工廠有嚇阻力，希望2020到2021年間新增家數有因上述作為減少。

他重申，環團已設置disfactory.tw回報平台接受檢舉，在「320納管期限」到後，政府應對未申請納管工廠斷水斷電，1個月後4月20日將舉辦論壇，邀經濟部、內政部、農委會、地方政府與會、直球對決。陳吉仲說，農委會無論如何都要從保護農地角度看待此重大議題。（編輯：陳政偉）1110318

農地違章工廠納管期限在即，農委會主委陳吉仲18日指出，經濟部已用盡可能方式讓工廠前往申請取得特登，若於期限前沒申請，當然要斷水斷電，「法律上這樣寫，當然是這樣執行！」中央社記者楊淑閔攝 111年3月18日