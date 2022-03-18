低污染違章農地工廠納管大限至21日 近7000家未申請

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低污染違章農地工廠納管期限至21日止，經濟部統計至今有6843家廠商尚未申請。圖為高雄某處農田間的鐵皮屋工廠。（中央社檔案照片）

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（中央社記者梁珮綺台北18日電）低污染違章農地工廠納管期限至21日止，今天彰化、台中共有2000多家業者趕在最後一波登記申請，經濟部統計至今有6843家廠商尚未申請，呼籲業者盡快遞件勿觀望。

立法院三讀通過工廠管理輔導法條文，明定105年5月19日前農地既有的低污染未登記工廠，若要接受政府輔導必須經過三大關卡，第一，今年3月19日前內申請納管，並在1年內提出工廠改善計畫。

第二，121年3月19日前要取得「特定工廠登記」；第三，取得特定工廠登記後，業者須申請用地計畫、土地變更與工廠登記，才能成為合法工廠。

不過經濟部表示，今年3月19日適逢假日，申請時間延長至3月21日，呼籲符合資格者盡快申請。

根據中部辦公室統計，全台約有4.5萬家未登記工廠，至今已有2萬8251件申請納管、7099家取得特登，約百家正在合法化最後一哩路。

中辦表示，低污染未登記的農地工廠仍有6843家還沒申請納管，多屬於規模較小的工廠、面積不到150坪，或是土地向地主承租，尚未溝通完成，工廠多分布在台中市、彰化市、高雄市、新北市、台南市、桃園市等縣市。

中辦也指出，彰化市、台中市共有2000多家工廠在今天遞出納管申請。（編輯：潘羿菁）1110318