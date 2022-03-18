違章工廠納管登記將屆 中市輔導率近100%

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違章工廠納管登記申請期限原定到19日截止，由於當天適逢週六休假日，期限將延到21日，台中市政府18日呼籲，還未申請業者要加緊腳步。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年3月18日

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）違章工廠納管登記申請期限到19日止，台中市政府今天表示，中市已輔導近100%業者申請納管，籲還未登記者把握時機，否則應申請納管而未申請者，將依規執行斷水斷電。

違章工廠納管登記申請期限原定到19日為止，由於19日適逢週六休假日，申請期限將延到21日，市府呼籲，還未申請業者要加緊腳步。

台中市經發局在新聞稿中指出，台中市列管未登記工廠計9156家，截至17日止，已受理未登記工廠申請納管及臨時工廠登記申請特定工廠登記案件達9150件，輔導率近100%。

經發局表示，市府除全力輔導未登記工廠於期限內提出納管申請外，並已同步進行所有列管案件有無工輔法適用的態樣調查，若後續有應申請納管而未申請者，將依工廠管理輔導法等相關規定執行斷水斷電。

經發局說明，既有低污染未登記工廠只要符合民國105年5月19日前已從事物品製造、加工，且申請時仍持續中；產品非屬法令禁止製造；工廠坐落地點亦非屬經濟部基於環境保護或安全考量公告不宜設立工廠區域，即可申請納管。

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因應納管期限將至，經發局表示，市府採取應變措施，業者只要完整填寫「納管申請書」1份及參考教學影片－台中市政府經濟發展局特定工廠專區YouTube頻道，於21日以前郵寄或親送至特定工廠登記單一窗口，經發局立即受理，其餘應備文件後續再依特定工廠登記辦法規定期限補正。

經發局呼籲符合納管條件的業者，務必將納管申請書內容填寫完整（含申請主體基本資料、土地資料、廠地、廠房（製造加工範圍）及建築物面積（其他無製造加工範圍）、機器設備使用電力容量、熱能、產業類別及主要產品等），以加速案件受理速度。（編輯：黃世雅）1110318