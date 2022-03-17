農地工廠納管倒數 林岱樺聲請釋憲連署達標

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北17日電）農地違章工廠輔導轉特定工廠登記期限至3月19日，但民進黨立委林岱樺認為，經濟部公告的法規命令有違憲之虞，讓部分低污染未登記工廠無法被納管，因此她日前表示將聲請釋憲，並尋求其他立委連署，今天已跨過連署門檻。

為解決農地工廠問題，工廠管理輔導法經立法院三讀修正通過，並於2020年3月20日施行，明定2016年5月20日前於農地設立的工廠，只要符合低污染條件即可辦理「特定工廠登記」，但須於2年內申請納管，即今年3月19日前提出申請。

然而，林岱樺擬的釋憲聲請書內容提到，這次修法可稱為工輔法2.0版，輔導業者合法合規經營，但經濟部在2021年2月5日公告的法規命令，大量排除工輔法的納管對象，將導致部分低污染未登記工廠無法成為工輔法的納管對象，也面臨遭停止供電、供水及拆除等不利行政處置。

釋憲聲請書也提到，這項法規命令不僅嚴重牴觸及逾越工輔法第28條之5第1項的法律授權目的、內容及範圍，也違反再授權禁止原則、平等原則及比例原則等，侵害人民的財產權、工作權及營業自由，因此應受違憲宣告，並自今年3月19日起失效；此外，在憲法法庭宣示判決前，這項法規命令也應暫停適用。

林岱樺國會辦公室指出，截至下午4時，已有33名跨黨派立委連署，達到憲法訴訟法第49條規定，「立法委員現有總額1/4以上，就其行使職權，認法律位階法規範牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲的判決」，未來林岱樺會擇期對外完整說明釋憲案內容及原由等事項。

對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬接受中央社記者訪問時說，工輔法的幾次修正，都跟著總統任期，像這次修到2016年5月20日之前，在環境、產業需求跟環境議題上，已做相當程度的互相妥協，大部分團體也都還可以接受，民進黨團認為行政院、經濟部、農委會的做法，大致都還可行，期限、條件等也都算合理。

鄭運鵬說，從立法院提出釋憲並不常見，但個別立委的意見，如果有需要的話，就黨團來討論，因為「我們是執政黨，還是要有意見」；不過，這是個別立委的立場，不是黨團的立場。

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國民黨立法院黨團總召曾銘宗回應中央社記者詢問時指出，工廠管理輔導法立法和上次修正的目的，一是基於維護環境，希望能夠農地農用，不要造成農地被污染，二是為了讓農地工廠合法化，期盼促進經濟發展，創造就業。他說，這兩個必須取得平衡。

曾銘宗表示，目前執行情況還沒有達到一定程度，其中有些農地違章工廠還只是提出改善計畫就算有處理，但距離真正處理恐怕還有很長的一段路要走，所以農地工廠問題後續要怎麼處理，經濟部必須將現況執行情形先對外講清楚說明白。（編輯：蘇龍麒）1110317