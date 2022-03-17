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釋憲連署達標 經濟部籲符合資格農地工廠快申請納管

2022/3/17 18:38
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（中央社記者梁珮綺台北17日電）農地工廠納管大限將至，跨黨派立委聲請釋憲連署達標，經濟部表示，充分尊重委員訴求，但仍必須依法辦理，呼籲符合資格者盡快申請，否則一旦失去合法化資格，可斷水斷電甚至拆除。

為解決農地工廠問題，立法院三讀修正通過工廠管理輔導法，明定民國105年5月19日前於農地設立的工廠，2年內申請納管、3年提改善計畫，10年內取得「特定工廠登記」。納管申請期限為今年3月19日，不過遇到週六，依法順延至3月21日。

不過，民進黨立委林岱樺認為經濟部公告的法規命令有違憲之虞，讓部分低污染未登記工廠無法被納管，因此她日前表示將聲請釋憲，並尋求其他立委連署，今天已跨過連署門檻。

經濟部表示，充分尊重委員訴求，也理解委員對全案的重視程度很高，但作為行政單位，仍必須依法辦理，將持續與地方政府保持密切聯繫，呼籲符合資格的8600餘家工廠提出申請，別再觀望。

經濟部表示，一旦失去合法化資格，地方政府將優先查處，可斷水斷電甚至拆除。（編輯：蘇志宗）1110317

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農地工廠納管倒數 林岱樺聲請釋憲連署達標
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