農地工廠納管倒數 蘇貞昌：拜託業者趕快去登記

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北15日電）農地違章工廠輔導轉特定工廠登記期限至3月19日，行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢表示，一點都不想為難工廠，政府也沒必要與工廠為敵，拜託業者趕快去登記，讓工廠往合法才能走得長遠，請工廠老闆把握期限申請納管。

為解決農地工廠問題，工廠管理輔導法經立法院三讀修正通過，並於2020年3月20日施行，明定2016年5月20日前於農地設立的工廠，只要符合低污染條件即可辦理「特定工廠登記」，但須於2年內申請納管，即今年3月19日前提出申請。

立法院今天繼續進行施政總質詢。民進黨立委陳秀寳質詢指出，這週末就是3月19日，是農地工廠申請納管大限，雖然政府近年推動輔導，但修法至今，全台還有1.2萬家沒納管，未來恐面臨斷水斷電。

陳秀寳指出，她呼籲農地工廠應先提出納管，但事實上鄉親對工廠輔導納管一直持觀望態度，一來是對納管有訊息落差，導致不知如何辦理，找人代辦還會受騙；工廠老闆也認為彰化縣府選擇性收件，中央和地方政府言行不一，只是騙工廠自投羅網，並非真心協助輔導。

王美花表示，由於3月19日是周六，依照民法規定，到3月21日才是截止日；經濟部有跟地方政府表示先收件，不要超過時間，若超過時間就無法申請納管，工廠不需要找代辦，申請書都放在網路上，後續再審查是否合法。

王美花表示，部分工廠猶豫申請的原因是面積很小或是租用，但若是租用，如果是有效租約，也應馬上申請再補文件；工廠來不來申請，政府都知道所在地和相關資料，後續將與地方政府持續溝通與辦理。

蘇貞昌表示，目前有3萬多家工廠申請納管，他的態度是一點都不想為難工廠，「請相信，我沒有必要跟他們為敵」，是想盡辦法讓工廠往合法化走，才能走得長遠。

蘇貞昌表示，這不是刑事犯罪，申請納管不必稱自首，請工廠老闆把握期限，申請納管根本不必委託代辦，先登記納管後，

蘇貞昌也說，陳秀寳有影響力且接地氣，拜託在地方多宣講，請工廠老闆相信政府不會害他們。

民進黨立委黃秀芳質詢時則提到，希望政府檢討彰化縣工業用地不足的問題，也要增加在地就業機會，而且當農地工廠合法登記完後，如果要移到合法的用地上，也要有地方可以去，希望中央協助彰化打造大的產業聚落。

談到農地工廠問題，蘇貞昌說，他的心情不是把他們拆除、停水停電，「我不是這個心情」，而是拜託大家，時代不同下，應往合法方向走，趕快去登記，起碼在期限前拿到資格。

蘇貞昌也提到，外界說這是自首，但這根本在亂講，也希望立委能盡量跟業者說明，趕快去登記，而且當越來越多廠商去登記，政府就必須越面對，就如同立委要求，要去尋找更多的土地，但如果不來登記，改天連資格都沒有的話，這要怪誰，所以拜託業者趕快去登記。（編輯：蘇龍麒）1110315