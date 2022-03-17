農地工廠納管期限將屆 8600餘家仍未申請

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（中央社台北17日綜合報導）農地違章工廠輔導轉特定工廠登記期限將屆，全台仍有約8629家尚未申請納管。全台縣市以台中市、彰化縣應申請數最多，有地方政府派員個別輔導業者，有業者認為申請太困難、考慮停業。

工廠管理輔導法經立法院三讀修正通過，並於2020年3月20日施行，明定2016年5月20日前於農地設立的工廠，只要符合低污染條件即可辦理「特定工廠登記」，但須於2年內申請納管，即今年3月19日前提出申請；由於3月19日是週六，依法順延到3月21日為截止日。

根據統計，截至13日，全台約有3萬6432家農地工廠應申請納管，當中有8629家尚未申請；各縣市應申請數又以台中市9156家、彰化縣9074家最多，其餘包括高雄市應申請4228家、新北市應申請4186家等，皆為農地工廠大戶縣市。

台中市從事加工業的潘姓業者表示，違章業者大部分是租用土地設廠房作業，需要使用地主名義申請，但不是所有地主都會同意，即使地主同意了，廠房也面臨地主可能收回土地的問題，因此想申請也困難重重。

台中市政府經濟發展局長張峯源告訴中央社記者，市府今年初針對尚未提送納管申請的未登記工廠，寄發4000多封納管意願調查表，3月再以雙掛號方式寄送通知呼籲儘速申請納管，因此近期申請案也增加很多，目前輔導率已近8成。

高雄市經發局統計，高雄市共有4228家應申請工廠，目前已受理3668件申請，尚未申請的工廠有些是可能已無營業、或其實並非工廠而是倉庫；另有些是因事業主體變更或曾轉手買賣等原因不符申請資格，此外也有工廠因地主不願意配合而未申請納管。

經發局也說，有些未申請工廠業者認為，原本工廠利潤就不高，成為合法工廠以後得付出更高營運成本，且改善環境以符合安檢的成本過高，恐無法負擔，因此考慮就此收手、結束營業。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處長劉玉平指出，截至3月14日為止，全縣已有6074家提出申請，但仍有近3000家未提申請，縣府除發掛號信通知工廠外，也請鄉鎮市公所人員前往未提申請的工廠，一一協助業者填寫申請書。

在彰化市開設電鍍工廠的張姓業者則說，接到通知卻未提出申請的多為3至5人的小工廠，小工廠負責人認為縣內農地非法工廠多，擔心提申請等於自投羅網，反而讓相關單位有資料可以進行稽查取締。

台聯台南市議員楊中成告訴中央社記者，服務處陸續收到相關陳情，大多是向地主承租土地開設小型工廠的業者，有的不知道納管所需費用該由地主出或承租戶出；有的是多家業者分租同一塊農地，有的想納管、有的不願意，只好繼續觀望。他說，希望政府能提出更完善配套，例如規劃適合小型工廠進駐的工業區。

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台南市政府經濟發展局統計，台南市目前清查列管未登記工廠有2191家，已申請納管1761家；各地公所再度協助訪查，發現其中有些業者是小規模工廠、承租農地、無人繼承或夕陽產業，已準備停業。

新北市政府表示，未登記工廠申請納管期限即將於3月19日截止，依行政程序法規定，受理申請時間順延至3月21日，為體恤新北業者平日工作的忙碌，特地延長現場收件時間到晚間7時。不方便到現場送件的業者，也可以透過郵寄送件（以21日郵戳為憑）。（編輯：張銘坤）1110317