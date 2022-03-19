7201件所得不合規定 勞保局追回逾2億紓困金

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（中央社記者吳欣紜台北19日電）政府因COVID-19疫情於109年發給自營作業者3萬元紓困金，但勞保局近日發現，有逾7000人所得不符合紓困條件，考量國家資源有限，3月已陸續發文要求民眾繳回。

為了協助受COVID-19疫情影響的勞工，政府109年針對無雇主的自營業者提出薪資補貼方案，只要在職業工會投保，且投保薪資2萬4000元以下、107年所得未超過新台幣40.8萬且未領取其他補貼者，就可獲得每月補助新台幣1萬元薪資補貼，共補助3個月。

不過，勞保局近日發現，有超過7000多人的個人綜合所得超過40.8萬元、不符合紓困條件，因此已在3月時陸續發文要求勞工繳回紓困金。

勞保局普通給付組組長劉秀玲指出，109年生活補貼紓困條件之一為申請勞工107年個人綜合所得未達40萬8000元，當時為了即時協助受疫情影響勞工，在生活補貼開辦前，勞保局4月就向財政部財政資訊中心查調符合生活補貼對象的所得總額，並審核發給補貼。

劉秀玲說，但後續陸續發現，有部分勞工107年的個人綜合所得，因為部分類別的所得沒有全數併入或是有單位補開扣繳憑單，最後所得其實超過40.8萬元，因此不符合紓困資格。

劉秀玲表示，由於國家資源有限，相關紓困補助都訂有標準，統計有7201件必須繳回紓困金，而截至昨天為止，也已經有近5成民眾繳回。

根據勞保局統計，109年職業工會勞工生活補貼案件共發了112.6萬多件，收回案件為7201件，約占整體紓困總件數0.6%。（編輯：吳協昌）1110319