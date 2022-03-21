採收時傳中國洋蔥輸入 陳吉仲：想打擊產地價嗎

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台灣民眾黨立委邱臣遠（右）21日在立法院經濟委員會質詢時指出，105年從越南進口洋蔥334公噸、106年104公噸，之後3年沒有進口，但是110年達8452公噸，111年1到2月也有2116公噸，且現在不是越南洋蔥產期，呼籲農委會調查。中央社記者楊淑閔攝 111年3月21日

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）農委會主委陳吉仲今天說，去年越南進口洋蔥8000多公噸是事實，但每年進口總量不會增加，「採收的時候放這種消息，要打擊產地價格嗎？」「不要讓這樣的報導影響產地行情！」

立法院經濟委員會邀請陳吉仲針對「國際重要原物料價格上漲，造成農產品供需失衡，政府因應之道」進行報告，並備質詢。陳吉仲屢次被朝野立委質詢上述議題，他在答詢時做上述表示。

中時新聞網報導「Lin bay好油」20日在臉書貼文指稱接獲爆料，現在是國產洋蔥盛產期，但有大量越南洋蔥輸入，疑似是中國洋蔥透過越南洗產地輸入。

台灣民眾黨立委邱臣遠質詢說，105年從越南進口洋蔥334公噸、106年104公噸，之後3年沒有進口，但是去年達8452公噸，今年1到2月也有2116公噸，且現在不是越南洋蔥產期，呼籲農委會調查。

陳吉仲說明，國內每年洋蔥需求量約12萬公噸，過去5年平均來說，國產、進口各半，各約5、6萬公噸，之前大部分進口洋蔥來自美國、紐西蘭、日本、韓國，去年越南進口量增加到8000多公噸、今年1到2月已2000多公噸，這也是事實。

他並說，洋蔥也在政府禁止從中國大陸輸入的830項農產品品項中，針對越南增加進口量，有沒有發生中國洋蔥透過越南洗產地輸入的疑慮，農委會目前沒有證據，但是會直接介入調查，不會不做調查，會取樣品種等資訊進行檢驗。

陳吉仲強調，他接下來要說的很重要，「但是全年進口量就是這樣，不會增加，在採收的時候放這個消息，要打擊產地價格嗎？」「而且（農委會）不要讓這樣的報導影響產地行情！」

農委會國際處長林家榮接受媒體聯訪時補充，農委會今天就會行文駐越南代表處，請其協助搜集當地洋蔥生產資訊、品種等資料。（編輯：管中維）1110321