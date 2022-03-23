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2022桃園草地露營節將登場 夜間石門水庫初體驗

2022/3/23 14:06
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（中央社記者葉臻桃園23日電）桃園市「溪洲低碳旅遊服務區」將在今年7月對外開放、提供露營環境；桃園市政府將在4月23日、24日舉辦「2022桃園草地露營節」，囊括6大特色，讓民眾搶先體驗夜間石門水庫。

桃園市長鄭文燦今天上午主持市政會議時表示，市府獲交通部觀光局補助新台幣3億7900萬元經費，推動「石門水庫跨域亮點計畫」，規劃在大溪區「溪洲低碳旅遊服務區」提供露營環境。

鄭文燦說，「溪洲低碳旅遊服務區」委託桃禧航空城大飯店股份有限公司營運，將於今年7月正式對外開放；市府將在4月23日、24日舉辦「2022桃園草地露營節」，讓民眾體驗石門水庫夜間的寧靜美好。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評說明，「2022桃園草地露營節」有6大特色，風格露營區部分，將設置「硬派」、「精緻派」、「山靈派」、「逐浪派」、「實匠派」、「儀式派」6種風格的營帳區位；另外將邀請職人到現場進行野炊PIZZA、簡易調酒、手沖咖啡技能教學。

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楊勝評說，活動期間將有樂團演出，並設有20攤餐車或攤位，提供雲南米干、窯烤披薩等特色美食，戶外活動方面也設計了大地遊戲等集章任務。

楊勝評表示，4月23日、24日活動期間，「溪洲低碳旅遊服務區」尚未全區開放，因此將於景觀碼頭前、橋邊高台設置2處定點，由營運業者進行導覽解說，讓民眾先行認識園區特色及服務，為7月正式開放預作宣傳及準備。（編輯：陳仁華）1110323

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