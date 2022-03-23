中華電信光世代月租費4/1起調降 約292萬戶受惠

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NCC核定中華電信光世代電路月租費價格調降方案，4月1日起實施，月租費調降幅度為新台幣1到2元間，受惠用戶數約292萬戶。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北23日電）NCC今天核定光世代電路月租費價格調降方案，月租費的調降幅度為新台幣1到2元間，受惠用戶數約292萬戶，全體用戶1年受惠金額約新台幣3528萬元，新費率將在4月1日起實施。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天核定中華電信今年4月1日起實施調降固定通信業務之光世代電路業務、國內數據電路及網際網路雙方互連批發價資費案。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，依照電信管理法規定，中華電信在部分業務屬於市場顯著地位者，因此施加事前管制，每年都會定期檢討相關資費。

翁柏宗表示，中華電信今年市內網路業務調降幅度依拉氏價格指數公式加權計算，主要看兩個數字差距的絕對值，分別是用主計總處公布的去年全年消費者物價指數（CPI）1.96%，減掉NCC在2020年3月5日公告的固定通信業務適用資費調整係數（X值）市內網路業務2.15%。

翁柏宗表示，CPI減去X值後的絕對值是0.19%，意味資費至少要調降0.19%，把光世代不同速率的月租費乘上0.19%就是至少調降的金額。

NCC表示，整體來看，光世代電路零售價月租費價格調降幅度在新台幣1至2元間，約292萬戶受惠，全體用戶1年受惠金額約3528萬元。

媒體詢問，去年通盤檢討時，2020年CPI為-0.23%，減去2.15%後絕對值有2.38%，月租費下降幅度為8到16元，如果通膨率持續高漲，明年資費是否可能調降更少。

翁柏宗表示，相關資費管制是透過公式計算而來，通膨率較高確實可能影響資費調降幅度，不過，電信業者在固網寬頻業務也很競爭，像有線電視也積極投入家戶寬頻生意，市場競爭力的力道可能大於事前管制力度，NCC也會持續關注。

NCC資料顯示，這次光世代不同速率的月租費中，多數都僅下降1元，上下行速率100M的方案，則是從原費率每月648元下降到646元，下降2元。（編輯：林興盟）1110323