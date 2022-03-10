電信三雄前2月財報 中華電蟬聯EPS王

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（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄財報出爐，中華電信2月因核心業務延續成長趨勢，每股賺0.4元，贏過台灣大的0.3元和遠傳的0.22元，累計前2月，中華電也以每股賺0.8元的成績蟬聯EPS王。

中華電信公布2月合併自結營收165.5億元，與去年同期相較微幅下降，核心業務延續成長趨勢，但iPhone到貨量減少，使手機銷售支數及行動銷貨收入減少。

中華電營業成本及費用為125.7億元，商品成本隨行動銷貨收入下降而減少，整體營業成本及費用較去年同期下降，使營業淨利較去年同期增加6.1%，來到39.8億元；歸屬於母公司業主淨利為30.8億元；每股盈餘為0.4元，較去年同期增加0.02元。

截至2月底止，中華電光世代寬頻用戶數為369.6萬戶，其中100Mbps以上客戶達203.2萬戶，300Mbps以上客戶達67.0萬戶，高速用戶數因受於防疫居家需求而持續成長。MOD客戶數達205.9萬戶，行動通信總客戶數達1189.9萬戶。

台灣大哥大公布2月自結合併營收122.8億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為27.1億元，營業利益12.6億元，稅後淨利8.3億元，稅後EPS為0.3元。累計前2個月稅後EPS為0.63元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，2月5G、電商、家用寬頻三大成長引擎持續輸出動能，推升合併營收年增11%，其中行動服務營收持續較去年同期成長，電子商務營收也有近3成年增幅。

行動業務方面，台灣大受惠Disney+、mo幣多、好速成双3大獨門方案，持續推動4G/5G用戶續約月租費提升，使智慧型手機月租用戶ARPU連續9個月年成長。

獲利方面，台灣大表示，電信在服務營收成長挹注及成本費用優化下，EBITDA較去年同期增加5%，營業利益已連續3個月呈現年增；同時，在電子商務持續展現規模效益與營運槓桿，以及家用寬頻事業獲利轉好助益下，合併EBITDA年成長達9%。此外，因電信業務5G相關折舊及攤銷費用基期已高，故今年增幅相對趨緩，使2月達到合併營業利益年增15%及稅後淨利年增8%的佳績。

遠傳電信今天公布2月合併總營收為67.55億元。合併EBITDA為24.85億元，年成長率高達11.7%；稅後淨利為7.31億元，2月單月每股盈餘 （EPS）為0.22元，年成長率高達27.8%；累計前2月稅後每股盈餘（EPS）為0.46元。

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遠傳表示，受惠於5G用戶穩定成長、月租型客戶流失率再創新低，遠傳2月行動通訊業務表現亮眼；客戶每月平均貢獻度（ARPU）持續領先業界，年成長率達2.1%，連續12個月正成長。

遠傳表示，2月新經濟營收，雖然遇上農曆春節，年增率仍維持雙位數成長，較去年同期成長19%，其中資通訊業務營收年成長幅度達25%，主要受惠於雲端服務營收年成長率達39%、企業專網專案營收年成長率達30%。個人數位服務方面同樣延續成長動能，如遠傳friDay購物年成長率達19%。（編輯：黃國倫）1110310