推行海外貨物預先委任制 台北關盼保障民眾權益

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（中央社記者吳睿騏桃園機場23日電）為避免跨境網購引發的犯罪事件，關務署去年起分階段實施「預先委任」新制，目前已針對使用細節滾動檢討，台北關今天表示，未來將會全面實施實名認證，保障民眾權益。

台北關下午發布新聞稿表示，隨著跨境網購盛行，貨到付款詐騙與網購消費糾紛案也層出不窮，民眾可能不知跨境網購進口貨物需要向海關申報，更未必清楚代辦申報事務的快遞報關業者須獲得進口人委任。因此海關從去年12月28日起分階段推動實施「預先委任報關」制度。

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台北關指出，第一階段針對已註冊實名認證APP，但回復遭冒名報關及推播多次未回復的高風險名單為實施範圍，台北關目前正針對民眾及報關行使用細節滾動檢討，再進入第二階段開放民眾透過實名認證APP「EZWAY」自選加入，及第三階段的全面實施。

台北關說，快遞貨物運抵台灣前將以APP推播報關資料，民眾可透過APP即時確認是否為其進口貨物，再點選「申報相符」就完成預先委任報關程序，若回復申報不符或未回復，相關貨物將因未完成委任報關程序而無法報關進口，台北關也歡迎民眾多加利用保障個人權益。（編輯：李錫璋）1110323