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台英互惠更深化 度假打工簽證可就地轉換工作簽證

2022/3/25 10:03
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（中央社台北25日電）台英互惠措施更進一步，雙方打工度假青年在簽證到期後，可不用再出境，就地申請轉換為工作簽證或學生簽證，避免因疫情及邊境管制措施所帶來的困難。

駐英國台北代表處已與英國主管機關換文確認，自10日起，雙方青年交流計畫（Youth Mobility Scheme，簡稱YMS，即青年度假打工）簽證持有人得免出境，直接向對方主管機關申請轉換簽證，以利在對方國境內繼續應聘工作或求學。

因此，台灣旅英度假打工青年在簽證停留期限截止前，可直接向英國內政部申請轉換為技術工作簽證（Skilled Worker visa）、醫療及照護工作簽證（Health and Care Worker visa）、公司內部轉任簽證（Intra-company Transfer visa）及學生簽證。

另一方面，在台灣度假打工的英國青年，也可就地申換為應聘或就學（攻讀學士學位以上之學程）簽證。

英國在2009年對台開放免簽，2011年台英簽署青年交流計畫，2022年起正式實施免試互換駕照，如今這項互惠措施更深化兩國交流，也為雙方青年的生涯規劃帶來更多便利。（編輯：田習如）1110325

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