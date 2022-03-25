國旅券剩37天到期 加碼抽獎有機會將Gogoro騎回家

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觀光局25日舉辦「國旅券用起來大獎跟著來」宣傳記者會，宣布相關加碼促銷及國旅券抽大獎活動，民眾只要在4月底前使用，就能自動獲得抽獎機會，無須另外登錄，就有機會將最大獎Gogoro騎回家。中央社記者汪淑芬攝 111年3月25日

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）交通部觀光局共發出約240萬份國旅券，目前使用率約50%，期限至4月30日，效期只剩37天，為鼓勵使用，觀光局結合業者加碼抽獎，有機會將最大獎Gogoro騎回家。

觀光局今天舉辦「國旅券用起來大獎跟著來」宣傳記者會，宣布相關加碼促銷及國旅券抽大獎活動，民眾只要於4月30日前成功抵用國旅券，就有機會將最大獎Gogoro騎回家。

另各國家風景區管理處與鄰近觀光圈攜手，整合資源共推轄區旅遊，推出諸多優惠及加碼伴手禮，讓民眾有玩又有拿。

觀光局長張錫聰說，目前國旅券大約使用121萬張，突破5成，使用在旅宿的最多，約占60%，另有23%用在旅行社，觀光工廠及遊樂區也有17%，其他用在國家風景區。

張錫聰鼓勵還未使用國旅券的民眾，在即將到來的清明連假好好消費國旅券，還可抽大獎，預估這波促銷可將國旅券使用率提升到7成以上。

張錫聰說，目前國旅券所創造的加乘效益約為3.57倍，國旅券在旅遊消費者與業者間創造雙贏，讓消費者優惠多，也讓觀光產值有所提升。

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觀光局這波國旅券加碼抽獎活動，不受限於民眾消費選項，不論把國旅券用在旅宿業、旅行業、觀光遊樂業、溫泉標章業、國家風景區管理處促參案商家或觀光工廠，只要在4月底前使用，就能自動獲得抽獎機會，無須另外登錄。

觀光局公布的獎項，除首獎Gogoro外，還有「鳴日號」花東3日遊等，總市值超過新台幣60萬元的好禮。加碼大獎預計在5月10日與觀光遊樂業的百萬大獎一同抽出。（編輯：陳政偉）1110325