高雄樹德科大2老師北上餐敘染疫 校方停課3天

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）高雄今新增4例本土確診個案，其中2例是樹德科技大學老師，25日北上和友校老師餐敘染疫。校方下午指出，將從明天起停課至4月1日，改採遠距教學，校園同時進行消毒。

高雄市長陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會後表示，高雄今天新增4例本土確診個案，其中2例案23122、23123是高雄樹德科大老師，與台北確診個案23022於25日晚間在台北密閉空間多人聚會染疫。

對此，樹德科大發布新聞稿說明，校方已確認2名老師在26日到28日並未進入校園，也沒跟師生接觸，經疫調及衛政單位評估風險性低。

不過，為確保師生安全的健康環境，樹德科大仍採取預防性「停課不停學」措施，自30日起至4月1日停課3天，改採遠距教學，校園同時進行消毒作業。目前2名老師已在醫院負壓隔離病房觀察，若有出現症狀即會由醫院治療。

樹德科大學務長兼「110新型肺炎應變小組」副指揮官長顏世慧表示，2名確診老師完全沒進入校園，也沒接觸學生，學校依現行防疫規定會隨時滾動式修正，以保護教職員生安全健康；同時也指派專業人員，持續關懷協助2名老師。

校方補充，這2名教師在北上開會餐敘後，經由友人告知得知北上期間接觸到染疫者，也馬上主動告知學校防疫人員，接受快篩和PCR檢測，且停止所有行程。

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高雄市政府衛生局公布案23122、23123高雄足跡，其中23122於26日中午搭高鐵0633車次回高雄，26、27日2天曾到過這一小鍋新光左營店、金湯麵食館高鐵左營店、全聯福利中心、濃回味海鮮撈專賣、魚中魚貓狗水族大賣場華夏店等處。

案23123則於26日晚間6時10分搭高鐵0669車次從桃園回到高雄，27日足跡包括特力家居高雄館、19to1鮮選牛排專賣店、特力屋民族店及亮麗專業洗衣高雄金鼎複合店。（編輯：黃世雅）1110329