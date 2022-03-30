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COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗3/300

18歲以上民眾施打疫苗 高市府送超商咖啡券1張

2022/3/30 18:52（3/30 22:09 更新）
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高雄市衛生局30日表示，4月1日在高雄捷運三多站，2日在捷運美麗島站穹頂大廳、捷運左營站將開放接種COVID-19莫德納疫苗第1、2、3劑，且18歲以上民眾只要施打任1劑，就送超商咖啡券。（高雄市衛生局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月30日
高雄市衛生局30日表示，4月1日在高雄捷運三多站，2日在捷運美麗島站穹頂大廳、捷運左營站將開放接種COVID-19莫德納疫苗第1、2、3劑，且18歲以上民眾只要施打任1劑，就送超商咖啡券。（高雄市衛生局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月30日
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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）全台出現多條COVID-19不明傳播鏈，為鼓勵民眾接種疫苗，高市府4月1、2日分別在捷運三多、美麗島、左營站開設疫苗接種站施打莫德納疫苗，18歲以上打任1劑，就送超商咖啡券。

高雄市衛生局今天發布訊息表示，4月1日在高雄捷運三多站，2日在捷運美麗島站穹頂大廳、捷運左營站，下午1時至4時30分及下午5時30分至7時30分，開放接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗第1、2、3劑。

民眾可到高雄市疫苗預約系統預約施打，同時也開放現場登記接種，名額有限，打完為止。18歲以上民眾完成任1劑疫苗接種，都可領取超商咖啡兌換券1張，送完為止。

此外，65歲以上長者打1、2劑送500元禮券，設籍高雄市的長者打第3劑可獲700元禮券。衛生局提醒民眾，施打疫苗記得攜帶健保卡及黃卡，12歲至未滿18歲青少年，可至醫療院所評估後，接種第1、2劑疫苗。（編輯：陳清芳）1110330

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