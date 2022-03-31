花蓮確診女護理師屏東足跡 曾到枋寮恆春

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

花蓮慈濟醫院1名女護理師確診，30日曾與男友搭火車至屏東旅遊，31日因身體不適就醫，採檢確診，女護理師曾到枋寮鄉和恆春鎮，足跡已完成清消。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）花蓮慈濟醫院1名女護理師確診，案號23529，昨天與男友搭火車至屏東旅遊，今天因身體不適就醫，採檢確診，縣府表示，女護理師曾到枋寮鄉和恆春鎮，昨天入住墾丁南灣。

縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，案23529於29日就有頭痛、喉嚨痛等症狀，但沒有就醫，昨天與男友從花蓮火車站乘坐308號自強號火車至枋寮火車站，在附近的全家超商購物後，再搭乘「墾丁快線」巴士南下恆春。

衛生局表示，女護理師入住恆春南灣「迷路小章魚」旅店，其間曾至南灣沙灘及7-11南灣門市。

衛生局表示，今天清晨女護理師因咳嗽、流鼻水、喉嚨痛及發燒等症狀加劇，前往醫院就診，PCR採檢結果呈陽性，確診者近期沒有國外旅遊史，3月中旬曾有北部旅遊史，感染源還需釐清。

縣府已完成相關清消作業，提醒曾至相關場所的民眾自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀盡速就醫。（編輯：黃世雅）1110331