台中VVG餐廳婚宴多外縣市賓客染疫 3/31全台確診者足跡一次看

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（中央社網站31日電）國內COVID-19疫情升溫，今天新增87例本土病例，其中75例與已知群聚有關，12例感染源待釐清。台中歌劇院VVG餐廳確診者足跡遍及雙北、高雄、金門等多個縣市，中央社為您整理全台確診者足跡。

基隆市

（基隆市政府提供）

台北市

台北市衛生局今天公布4名COVID-19個案的足跡，包含捷運、松山霞海城隍廟、星聚點復興館、政治大學等，其中政大已發送391則簡訊提醒自主健康監測。

（台北市政府提供）

（台北市政府提供）

（台北市政府提供）

（台北市政府提供）

（台北市政府提供）

（台北市政府提供）

（台北市政府提供）

新北市

（新北市政府提供）

（新北市政府提供）

桃園市

桃園市今天新增15例本土個案，市府公布最新疫調足跡，包括龍潭觀光夜市、全聯、泰式養生館、萊爾富、寵物沙龍、景觀咖啡廳、汽車旅館、大江國際購物中心及多家餐廳等共18處。

（桃園市政府提供）

新竹縣

新竹縣今天新增2例確診個案，分別為男童及護理師。確診的男童曾在燒肉店與台北市確診個案同桌共餐，昨天因發燒採檢確診。護理師則曾到台中參加婚宴，並與確診者有接觸。

（圖取自facebook.com/WKYang.HC）

台中市

台中市政府今天新增1名確診者，是住西屯區的65歲家庭主婦，曾參加台中婚宴，28日出現症狀，30日至西屯某診所就醫，並於當日採檢確診。另外中市府也公布外縣市個案在台中足跡，包括林酒店、新光三越台中中港店、統聯轉運站、台中高鐵站等地點。

（圖取自facebook.com/GLAT.Taichung）

（圖取自facebook.com/GLAT.Taichung）

台南市

台南市今天沒有本土病例，但有2名新北市女性個案23384、23398在可傳染期間曾於台南活動。

（圖取自facebook.com/HealthTainan）

（圖取自facebook.com/HealthTainan）

高雄市

高雄市衛生局公布案23387、23388足跡。案23387曾到北部遊玩並搭乘確診司機所開的計程車至高鐵站，自行快篩陽性後採檢確診，身邊密切接觸者皆為陰性；案23388則曾到台中參加婚宴，自費採檢確診，並傳染給2名就讀國小的同住家人。

（高雄市政府提供）

（高雄市政府提供）

（高雄市政府提供）

（高雄市政府提供）

台東縣

台東今天新增5例確診，卑南群聚疫情擴大，其中4例為同家人。另1例50多歲男性曾參加台中婚宴，匡列為居家隔離，採檢後確診。

（圖取自facebook.com/Taitungaprilyao）

（圖取自facebook.com/Taitungaprilyao）

（圖取自facebook.com/Taitungaprilyao）

（圖取自facebook.com/Taitungaprilyao）

花蓮縣

花蓮慈濟醫院1名女護理師確診，昨天與男友搭火車至屏東旅遊，今天因身體不適就醫，採檢確診，縣府表示，女護理師曾到枋寮鄉和恆春鎮，昨天入住墾丁南灣。

（圖取自facebook.com/hlgov）

宜蘭縣

（圖取自facebook.com/ilshb）

（圖取自facebook.com/ilshb）

（圖取自facebook.com/ilshb）

（編輯：高華謙、林傑立）1110331