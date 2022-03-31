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疫情13/300

北市公布確診者足跡 含捷運、政大、星聚點復興館

2022/3/31 16:36（3/31 17:18 更新）
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北市衛生局31日公布確診者足跡。（台北市政府提供）
北市衛生局31日公布確診者足跡。（台北市政府提供）
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（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北市衛生局今天公布4名COVID-19個案的足跡，包含捷運、松山霞海城隍廟、星聚點復興館、政治大學等，其中政大已發送391則簡訊提醒自主健康監測。

台北市衛生局專門委員歐佳齡今天下午在視訊記者會上公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，外縣市個案23075曾搭捷運，到過涓豆腐微風北車店。

歐佳齡說，基隆市個案23128曾搭國光客運1815車次及捷運，到過統一超商復惠門市、SUKIYA復興民權店、星巴克民權門市、Flash coffee中山國中門市、松山霞海城隍廟等。

歐佳齡表示，台北市個案23266曾至台中歌劇院參加婚宴，且到過青庭餐廳、星聚點KTV復興館及政治大學山下校區等，已匡列49人居家隔離，並針對政大的足跡發送391則簡訊提醒自我健康監測。

歐佳齡指出，另有一名外縣市個案23275在文山區讀大學，已經有做校園環境清消，並匡列同校168人居家隔離、擴大採檢71人。

歐佳齡提醒，近期有多起不明感染源本土群聚事件，請民眾加強自我健康監測，如有疑似症狀先使用家用快篩採檢，或是到7家社區採檢站採檢。（編輯：李亨山）1110331

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
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