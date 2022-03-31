政大校內短暫出現確診者足跡 上午進行消毒

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國立政治大學31日表示，日前有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者短暫進入校園，學校已在四維道進行消毒，並請教職員工生屆時盡量避免進入此區域或繞道。圖為政大校區內四維堂前廣場拉起封鎖線。中央社記者鄭清元攝 111年3月31日

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（中央社記者許秩維台北31日電）國立政治大學今天表示，接獲北投健康中心來電通知，3月25日下午有確診者足跡進入學校約30分鐘，今天上午也針對相關場地進行消毒。

國內近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，政治大學今天於網站公告，北投健康中心來電學校通知，3月25日下午4時到5時期間，有確診者進入學校約30分鐘，此時段為徵才博覽會廠商收攤時段，因此確診者並未與學生有接觸。

政治大學提到，北投健康中心經詢問疾管署後告知，因場地在戶外且確診者進入時間短，學校僅需要進行場地消毒，目前無須進行校內疫調，學校也於今天上午9時30分至10時30分針對四維道進行消毒，並請教職員工生屆時盡量避免進入此區域或繞道。

政大也提醒全校教職員工生，如被衛生單位通知列為居家隔離，請務必通報學校，以利學校協助相關關懷；居家檢疫或隔離期滿後7天自主健康管理期間，不應進入校園上課或前往人群聚集處，也請大家隨時檢視自身狀態。（編輯：陳仁華）1110331