基隆類普篩對象愈多愈好 陳時中盼揪潛在傳播鏈

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北31日電）疫情指揮中心將首度對基隆實施「類普篩」，細節規劃中。指揮官陳時中今天表示，基隆類普篩不是為了找出感染源，而是要找出潛在傳播鏈儘早阻斷，盼篩檢對象愈多愈好。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，其中以基隆小吃店警局群聚因個案足跡涉及八大場所，疫調難上加難，截至今天累計染疫人數多達91例。

考量基隆社區恐有潛藏病例，中央流行疫情指揮中心將對基隆36萬人展開「類普篩」。然而，類普篩將如何進行、由誰發放家用快篩試劑、誰又是目標篩檢族群等，至今還未公布。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，類普篩是昨天和基隆市長林右昌共同討論出來的方向，但細節還在規劃中，至於篩檢對象當然是愈多愈好，民眾若有意願就盡快根據市府規劃領取快篩試劑。

各縣市都出現群聚疫情，為何僅基隆實施類普篩。陳時中說，有別其他縣市群聚大多集中在特定社區或職場內，基隆疫情則是多點、多場域爆發，擔心單靠社區、診所、醫院採檢不夠普及，才會採用類普篩方式，希望找出隱藏傳播鏈。

他強調，類普篩不是要找出感染源，而是在圍堵疫情，避免進一步擴散。

陳時中指出，基隆有很強的民政系統可因應，衛政系統也能配合，希望儘速完成規劃，把試劑準備好並實施計畫，未來也會根據基隆類普篩試辦情形，討論區域類普篩標準，作為區域匡列時的整備。

面對外界質疑去年疫情嚴峻時為何不普篩，直到現在才普篩。陳時中解釋，過去檢驗試劑精確度不夠，因此沒辦法這樣做，但如今精準度已提升不少，才會決定實施類普篩，若防疫效果好，可望作為及早阻絕疫情的手段之一。

指揮中心近日宣布加強提供快篩試劑，民眾如出現呼吸道症狀可前往定點診所，經醫師評估後決定是否發放試劑，供自行居家檢驗，但疑似出現不同縣市、發放規定不同的情形。

陳時中說，基本上只要醫師看診認為有必要，就可以發給快篩試劑，也要負責通報陽性個案，基隆則是擴大發放，只要到基層診所就發給，希望儘早找出陽性個案。（編輯：唐聲揚）1110331