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疫情46/300

金門首例本土個案 26歲男赴台中喜宴突破性感染[影]

2022/3/31 08:14（3/31 09:06 更新）
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金門縣長楊鎮浯（中）31日表示，一名26歲男性縣民26日在台中市參加喜宴，接觸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者後染疫，是金門首例確診個案。中央社記者黃慧敏攝 111年3月31日
金門縣長楊鎮浯（中）31日表示，一名26歲男性縣民26日在台中市參加喜宴，接觸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者後染疫，是金門首例確診個案。中央社記者黃慧敏攝 111年3月31日
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（中央社記者黃慧敏金門縣31日電）金門縣政府今天宣布，1名26歲男性縣民26日在台中市參加喜宴，接觸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者後染疫，是金門首例確診個案，目前無症狀，已在醫院觀察與處置。

金門縣政府上午舉行記者會，金門縣長楊鎮浯表示，縣府衛生局昨天接獲彰化縣衛生局轉介1名曾接觸案23277的居家隔離者，衛生局立即疫情調查，將這名居家隔離者送醫核酸檢測（PCR），昨天晚間醫院回報PCR陽性。

楊鎮浯表示，個案24日前往台北市，26日到台中參加喜宴，足跡都在台灣本島，29日傍晚搭立榮航空股份有限公司B78829班機自台北回金門後都在家、沒外出，已接種3劑疫苗。

他說，衛生局已匡列相關接觸者PCR，包含接機友人、同班機同排及前後2排旅客，共匡列居家隔離24人，除1人已回台灣，轉由他縣市衛生局追蹤列管，其餘23人都在金門，由衛生局安排PCR後入住防疫旅館，PCR全為陰性，但隔離期間將增加採檢次數。

此外，楊鎮浯表示，衛生局提供居家隔離者同住家人及相關密切接觸者公費居家快篩試劑，如果有健康疑慮時可檢測。

他說，縣府將加強執行宴席全面禁止逐桌敬酒、敬茶；清明連假將屆，提醒清明回金門親避免聚餐、餐飲鼓勵外帶；清明掃墓納骨塔不開放入內，於戶外搭棚供祭拜。（編輯：李明宗）1110331

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金門縣政府31日宣布，一名26歲男性縣民26日在台中市參加喜宴，接觸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者後染疫，是金門首例確診個案；縣府30日晚上已派員前往相關場域完成清消。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年3月31日
金門縣政府31日宣布，一名26歲男性縣民26日在台中市參加喜宴，接觸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者後染疫，是金門首例確診個案；縣府30日晚上已派員前往相關場域完成清消。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年3月31日
金門縣政府31日宣布，一名26歲男性縣民26日在台中市參加喜宴，接觸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者後染疫，是金門首例確診個案，目前無症狀，已在醫院觀察與處置；縣府30日晚上已完成相關場域清消。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年3月31日
金門縣政府31日宣布，一名26歲男性縣民26日在台中市參加喜宴，接觸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者後染疫，是金門首例確診個案，目前無症狀，已在醫院觀察與處置；縣府30日晚上已完成相關場域清消。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年3月31日
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