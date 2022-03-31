台東新增5例 卑南一家群聚夫妻兒女累計5人染疫

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（中央社記者盧太城台東縣31日電）台東今天新增5例確診，卑南群聚疫情擴大，其中4例為同家人，全家包括父母親、小孩等已有5人感染，卑南群聚累計已有15例；台東截至今天中午累計17例。

台東縣縣政府今天中午發布新聞稿表示，台東縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情今日再新增5例，分別為卑南群聚的案23264（40多歲女性）的2名小孩、先生及婆婆，4例的CT值24.1至42.4；另1例確診者為50多歲男性，有參加3月26日台中喜宴被匡列為居家隔離者，採檢後確診。

台東從3月27日累計至今天中午已有17人確診，當中卑南群聚15人，其中5人為同家人；另2例分別為關山鎮和台東市。

台東縣政府表示，因卑南群聚中的案23264小孩就讀永安國小，已針對永安國小自昨日起至4月8日採停課措施，並且昨也緊急匡列22人，包含同班同學、同舞蹈班、英語班15位學生及7位教師，目前8人PCR結果呈陰性，其餘採檢中。

目前台東縣有5快篩站，包括卑南、初鹿、池上、關山、鹿野過去2天（29、30日），共篩了1184人，全為陰性。

為防止疫情持續擴大，卑南鄉和鹿野鄉的農民有投入防疫工作，將農用噴霧（藥）車作為防疫消毒車，穿梭大街深入小巷消毒。（編輯：陳仁華）1110331