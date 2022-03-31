基隆實施「類普篩」 林右昌提3重點

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（中央社記者王朝鈺基隆31日電）中央打算在基隆實施「類普篩」，市長林右昌今天提出3項重點，包含要做好社會溝通、做好宣傳和「類普篩」不是強制性。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，其中以基隆小吃店警局群聚因個案足跡涉及八大場所，疫調難上加難，今天與基隆相關新增22例，累計多達91例，中央流行疫情指揮中心將對基隆36萬人展開「類普篩」。

正在居家隔離中的林右昌下午藉由視訊表示，「類普篩」概念和去年提的普篩目的可能不太一樣，台灣現在疫情相較去年5月已有很大不同，去年沒有打疫苗重症非常多且要清零，現在已打到第3劑，且確診者幾乎都是無症狀或輕症。

林右昌表示，未來台灣國門如果要逐步與國際接軌，逐漸走向開放方向，指揮中心指揮官陳時中曾提到，用快篩取代PCR核酸檢測，用檢測取代隔離，現在大多數確診者都是無症狀或輕症，如果還是採取去年方式將接觸者匡列隔離，國門要開放和國際接軌恐遙遙無期。

林右昌說，「類普篩」當然有許多困難，包含篩檢範圍、次序、對象、回收、回報和相關配套等，但他覺得更重要有3點：第1，要做好社會溝通。第2，要做好宣傳，若要在一定時間內完成，可能要事先訓練才有辦法。第3是推動「類普篩」不是強制性。

林右昌表示，市府正思考應該要以自願為主，組織性安排為輔，並不是也不該是強制性篩檢，與去年大家在講普篩強制性概念，把所有人匡列下來大規模篩檢不同。基隆市36萬人口絕不可能一次做，可能是一定比例內自願性篩檢，市府會和中央密切討論，找出可執行方向，屆時也許由指揮中心向大家報告。

此外，林右昌指出，基隆市今天新增22例，其中2例從高雄和桃園移入，其餘20例中有8例與八大行業相關，房仲有3例，二信中學學生1例，基隆市警察局增1例少年隊副隊長確診，先前確診者的接觸者有4例，另有2例是一對夫妻，因為剛接到個案正在疫調，另有1例是在台北市八大行業的工作者，市府正在疫調中。（編輯：張銘坤）1110331

基隆市31日新增22例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，市府公布個案關聯圖。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月31日