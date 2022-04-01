國內線機票4/30調漲 各航線平均貴91元

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）國際油價飆升，民航局預計今天下午公告4月國際航空燃油附加費大增3個級距，國內線機票30日也將調漲，各航線平均漲幅約4.6%，平均調漲新台幣91元。

民航局依據中油4月油價試算，航空燃油附加費長程線將從每人每航段58.5美元提高至78美元，短程線從每人每航段22.5美元提高至30美元；也就是長程線旅客來回支出要再多增加39美元，短程線來回多增加15美元。

民航局訂定的航空燃油附加費長程線每一級距是7.5美元，短程線是2.5美元，4月全部大增3個級距。

航空公司多半在民航局公布新的航空燃油附加費後一週左右時間，向民航局提報實施。

航空燃油附加費跟著國際油價波動，民航局於2004年7月，同意國籍空公司國際線向旅客徵收，但須依照民航局核定的公式計算，主要是依中油公司每個月公告的國際航空燃油價調整，以10美元為1級距，長程線附加費每人每航段漲跌是6.5美元，短程線每人每航段2.5美元。

而去年7月才調漲過的國內線機票，已確定4月底會再漲價，航空公司最快今天提報調漲幅度。

民航局對國內線航空票價設定調整的門檻機制，以3個月平均油價為準，民航局依中油油價試算，最新的3個月國內線航空油價平均為每公升新台幣23.79元，已超過調升門檻每公升21.74元。

民航局今天發布新聞稿，國內航空燃油價格自109年6月起持續上漲，依據中油今天公告的航空燃油價格，國內航空燃油連續3個月平均價格已達國內航線運價調漲門檻，業者依規定調整國內航線全額客運票價，預計4月30日起生效。

民航局說，國內航線票價曾於103年全面調整，當時也同時訂定因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應的運價。這次調整距上一次（110年7月30日）已9個月，各航線將恢復104年10月29日前的全額票價，各航線平均漲幅約4.6%，平均調漲新台幣91元。

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以台北至金門航線單程為例，立榮航空從2298元調為2245元，貴147元；華信航空從2276元調為2409元，貴133元。

民航局說，配合票價調整，旅客如以調整前的票價購買4月30日（含）以後出發航班機票，須依所購機票條款及航空公司規定補差價，民航局已請航空公司應充分揭露相關資訊並妥處旅客機票事宜，旅客也可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。（編輯：陳政偉）1110401