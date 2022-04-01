北市鼓勵長者完整接種疫苗 4/2起可獲1000元禮券

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）台北市衛生局今天表示，為鼓勵長者完整接種COVID-19疫苗，4月2日至4月10日，接種疫苗共可獲得1000元商品禮券。

台北市衛生局新聞稿表示，為鼓勵尚未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的長者盡速完成接種，4月2日起至4月10日止，北市再加碼500元商品禮券，凡65歲以上民眾或55歲以上原住民，於北市合約醫療院所及中型接種站接種COVID-19疫苗1、2劑、基礎加強劑或追加劑，共可獲得1000元商品禮券。

此外，北市持續提供各項長者接種服務，包含聯合醫院院外門診部及中型接種站開放現場掛號服務、里長揪團10人以上，即可成團安排至合約院所接種，不需掛號；獨居長者專案接種服務及行動不便長者提供到宅接種服務等。

衛生局提醒，北市預約系統第6期起增加12至17歲青少年對象，自4月5日起開放預約，4月11日至4月17日接種。（編輯：戴光育）1110401