中捷迎週年慶、職棒開打雙喜 象隊彩繪列車啟航

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台中捷運通車將屆滿1週年，又逢中華職棒新賽季開打，中捷與地主隊中信兄弟隊聯手打造「猛瑪．鋼鐸拉王者列車」，2日由台中市長盧秀燕（右）主持啟航儀式。中央社記者郝雪卿攝 111年4月2日

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中捷運通車將屆滿1週年，又逢中華職棒新賽季今天開打，台中捷運與地主隊中信兄弟隊聯手打造「猛瑪．鋼鐸拉王者列車」今天啟航，邀請球迷搭中捷看球賽。

台中捷運去年與中信兄弟攜手打造文心崇德站為「猛瑪．鋼鐸拉」主題車站，在中捷通車滿1週年慶前夕、中華職棒新賽季開打的今天，中捷與中信兄弟再度聯手打造「猛瑪．鋼鐸拉王者列車」，並由台中市長盧秀燕主持啟航儀式。

盧秀燕致詞表示，中華職棒新賽季今天開打，同時4月25日也是中捷通車1週年的日子，因此今天這場「猛瑪．鋼鐸拉王者列車」啟航，也是揭開中捷週年慶的第1個活動，主題車站也同步換上全新主視覺，為台中捷運週年慶月揭開慶祝首部曲。

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盧秀燕指出，文心崇德站是距離洲際棒球場最近的捷運站，去年中捷與中信兄弟攜手打造為「猛瑪．鋼鐸拉」主題車站，車站入口處、詢問處、禁止飲食線及自動閘門均配合主題設計，今年文心崇德站不僅更新主視覺，月台門也都有中信兄弟球員的英姿，更彰顯主場球隊的氣勢，也是球迷打卡朝聖的景點。

盧秀燕說，去年中信兄弟勇奪總冠軍，今年一定要再封王，王者列車今天啟航，民眾可下載中捷APP就可看到發車的時間，歡迎搭乘。希望今年能二連霸封王，台中市政府將會舉行全市大遊行，屆時會邀請副總統賴清德穿上中信兄弟球衣一同慶祝。（編輯：戴光育）1110402