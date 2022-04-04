林園海洋濕地公園倒立水母吸睛 生態之旅最佳選擇

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）春分後，林園海洋濕地公園明星物種「倒立水母」，開始增生新生代小水母。高市工務局歡迎民眾走春或校外教學，觀察各種水母、紅樹林、潮間帶動植物，體驗一場深度生態之旅。

高雄市政府工務局今天新聞稿表示，去年初為調節濕地內生態池水溫，在確認生態池水循環機制後，即著手改善生態池出水口掏空滲流情形以維持水位高度；同時在生態池增加一處補水系統，透過灌注低溫循環水來降溫，希望讓倒立水母在炎夏高溫中維持生命能量。

面對去年夏季高溫環境，令人振奮的是滯洪池中的倒立水母卻悠閒地在入水口處活動，顯見部份水母在炎夏威脅下，因為及時的降溫效果延續了生機。

林園海洋濕地公園以往一到夏天，因為滯洪池和生態湖水溫過高，又稱「仙后水母」的倒立水母就會消失無蹤，一直等到進入秋天東北季風季節，氣溫開始下降、溫差變大，新一代的倒立水母才會陸續出現。

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工務局養護工程處表示，目前正是走春及校外旅遊季節，校外教學和社區的旅遊團湧入濕地公園一睹最夯倒立水母風采，歡迎民眾來林園海洋濕地公園走走，觀察各種水母、紅樹林、潮間帶動植物，體驗一場深度生態之旅。

林園海洋溼地公園是一座以濕地為主題的公園，濕地佔地僅6.2公頃，為典型的袖珍型濕地，小而美的溼地與大海相連。潮汐地孕育種類繁多鳥類、植物、魚蝦蟹類，生物種類多元，特別是原生種紅樹林、海茄苳頗多，距今有150年歷史，此外還有全台難得一見的倒立水母浮遊。（編輯：孫承武）1110404