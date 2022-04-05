環署：聯合國最新氣候報告與台灣減碳路徑契合

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（中央社記者張雄風台北5日電）聯合國氣候變遷專門委員會公布最新評估報告。環保署今天表示，IPCC此份報告與日前公布的「台灣2050淨零排放路徑」內容契合，後續將制定各部門行動計畫，落實淨零轉型目標。

聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）於昨天夜間公布第6份評估報告（AR6）的第3工作組報告（WG3），指出為達到本世紀控制溫升攝氏1.5度的目標，全球應立即進行深度減碳，並提出2050年減緩策略觀點與展望。

行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，由國發會、環保署、經濟部及相關部會於3月30日公布「台灣2050淨零排放路徑」，並提出12項關鍵戰略規劃，與本次IPCC報告策略契合，後續將以此為基礎，啟動下一個階段的社會對話。

環保署說明，在「2050淨零排放路徑」中，以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等4大轉型，及「科技研發」、「氣候法制」2大治理基礎，輔以「12項關鍵戰略」，就能源、產業、生活及社會轉型政策預期增長的重要領域制定行動計畫，落實淨零轉型目標。

根據IPCC本次報告，著重在能源部門須積極轉型，減少使用化石能源，開發應用負碳技術，廣泛應用電動化措施及提升能源效率，應用替代燃料（如氫能與永續生質燃料）。

工業部門則是如何更有效率、再利用、再循環、最小化廢棄物的材料；運輸部門以電動車普及化將是最具潛力的應用技術；建築部門具有高潛力於2050年達到淨零排放，未來10年需加速導入關鍵減緩技術及進行都市更新。

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在民眾日常生活形態的改變上，包括步行、自行車、電動化運輸、削減航空旅行及調適化住房等；在城市與都會區域的策略上，應將永續生產與消費融入貨品與服務的規劃思維中，推動電動化低排放能源應用，提升碳吸收與儲能（如設立綠帶、池塘與種樹），與永續發展目標相結合。

本次報告亦公布低碳技術轉型（如能源需求管理、能源和材料效率、循環材料流、減排技術和生產轉型、搭配二氧化碳移除方式）、政策、法規與經濟工具（如碳定價）等減緩推動重點。（編輯：張芷瑄）1110405