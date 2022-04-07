東北季風稍增強 北部東北部氣溫稍轉涼

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（中央社台北7日電）氣象局表示，今天仍受東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼；迎風面基隆北海岸、宜蘭及花蓮水氣增加，降雨機率提高，其中宜蘭雨勢較為明顯且廣泛。

台東及北部山區也有降雨的機會，但雨區分佈較為局部且停雨時間多，其他地區仍為多雲到晴，但留意午後山區有零星短暫陣雨。

中央氣象局說，高溫方面，僅迎風面高溫稍下降，北部及東半部約攝氏22至25度，較為舒適，中南部地區在27、28度左右，中午溫暖微熱但日夜溫差大。

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氣象局指出，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8到9級強陣風，海邊活動請多留意；馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，清晨的西半部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意路況及航班資訊。

另外，氣象局說，今天清晨2時位於關島南南東方海面的熱帶性低氣壓，中心距離鵝鑾鼻東南東方約3500公里的海面上，向西緩慢移動，有發展為輕度颱風的趨勢，短期之內對台灣並無影響，氣象局也在密切注意中。（編輯：李錫璋）1110407