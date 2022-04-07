為安置兒少闢家園 忠義攜手油畫家開公益畫展

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忠義基金會盼在桃園中壢新闢兒少福利園區，提供在地安置服務，7日與油畫家陳秋玉（右）合作開設公益畫展，22幅畫作將拍賣，盼籌募建設基金。中央社記者吳欣紜攝 111年4月7日

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）安置兒少入住安置機構的需求大增，忠義基金會計畫在桃園新闢兒少福利園區，今天與油畫家陳秋玉合作開設公益畫展，展出共22幅畫作，盼籌募建設基金。

忠義基金會從事安置兒少服務已超過71年，目前在台北、桃園共有3處安置兒少處所，可安置近80名兒少，但根據衛福部統計，兒少保護通報案件數仍節節高升，民國109年甚至突破8萬3000多件，為了接住安置兒少，忠義基金會希望在桃園中壢新闢兒少福利園區，提供在地安置服務。

為了籌募建設基金，忠義基金會今天與台灣當代油畫代表性畫家陳秋玉一同召開記者會，宣布開設「為孩子『家』開一場愛的畫語公益畫展」，陳秋玉也捐出22幅畫作拍賣，作為忠義兒少福利園區建置專款。

忠義基金會表示，桃園安置兒少的資源長期不足，有超過5、6成安置兒少需要跨縣市，因此新闢的兒少福利園區就落腳在桃園中壢，希望提供在地化兒少照顧量能。

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忠義基金會副執行長謝小琪也說，新的兒少福利園區希望能收容更多安置兒少，除了提供安置服務外，也會計畫走入社區，讓安置機構孩子可以跟外面孩子互動，提供兒少托嬰、親子共榮空間等，盼能兼顧社區需求。

忠義基金會長期服務0至18歲失依兒少，以去機構化家庭式安置教養，陪伴超過7500名弱勢兒童或少年長大成人，也已幫助650名以上的孩子遇見願意承諾照顧、愛護他們的收養家庭，兒少福利園區籌建經費需求龐大，邀請社會支持。（編輯：陳仁華）1110407