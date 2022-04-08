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特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
首頁 / 生活

學界連署逾千人支持 籲走向「多語台灣英語友善」

2022/4/8 11:34（4/8 12:36 更新）
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台灣語文學會聯合3個學界組織，近日發起連署，呼籲政府以「多語台灣，英語友善」為目標，規劃本土語言優先的多語言國家，達成生態永續的正面語言規劃，8日邀請多名學者一同在台北召開記者會。中央社記者陳至中台北攝 111年4月8日
台灣語文學會聯合3個學界組織，近日發起連署，呼籲政府以「多語台灣，英語友善」為目標，規劃本土語言優先的多語言國家，達成生態永續的正面語言規劃，8日邀請多名學者一同在台北召開記者會。中央社記者陳至中台北攝 111年4月8日
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（中央社記者陳至中台北8日電）台灣語文學會聯合3個學界組織，近日發起連署，呼籲台灣的語言政策應朝向「多語台灣，英語友善」，獲得超過1700人支持，避免獨尊英語，危及台灣的主體意識。

台灣語文學會對政府推動「2030雙語政策」感到憂心，於2月21日「世界母語日」開始發起連署，至今已獲得超過1700人支持，其中約400人來自大專校園、400餘人來自中小學教師。

上述連署呼籲政府改以「多語台灣，英語友善」為目標，規劃本土語言優先的多語言國家，達成生態永續的正面語言規劃。台灣語文學會今天邀請多名學者一同在台北召開記者會，再次向政府提出呼籲。

台灣語文學會會長江敏華表示，近年在政府的提倡下，整體社會氛圍對本土語言已較為包容，但雙語政策產生的排擠效應，就好比在山底開闢一座美麗的花園，但山頂的水土保持沒做好，恐面臨一夕間的毀滅。

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中研院院士李壬癸表示，台灣不能學新加坡、香港發展英語為第一優先語言，應先維護自己的語言。尤其學界已公認台灣是南島語言的起源地，南島語系在世界各地有1000多種語言、數億人使用，卻都面臨消失的危機，許多中年以下的台灣原住民，已不會講自己的母語，才是台灣該優先爭取、維護的。

對於學界近來對雙語政策的批判，主政的國家發展委員會曾於3月28日發出新聞稿，強調雙語政策的核心價值是多元與包容，原住民族語等國家語言已列入中小學必修課程，與雙語政策同時推動，和台灣語文學會呼籲的「多語台灣，英語友善」精神一致。（編輯：陳政偉）1110408

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